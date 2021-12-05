Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.12.2021 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 09:05
    ABONE OL

    Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Oda Keklik'in hayatı…

    Kırmızı Oda Keklik kimdir? Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde hiç şüphesiz ki en dikkat çeken karakterlerden biri Zekiye Keklik oldu. Başarılı oyuncu Ayta Sözeri hayatıyla ilgili sık sık magazin gündeminde araştırma konusu oluyor. İşte Ayta Sözeri hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Ayta Sözeri kimdir?

    Dizi severlerin sıklıkla araştırdığı Kırmızı Oda Keklik kimdir? TV8'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinde rol alan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. En dikkat çekenler arasında ise Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakteri oluyor ve gerçek yaşamı sorgulanıyor. Peki Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Daha önce rol aldığı dizilerle de gündeme gelen Ayta Sözeri'nin hayatına dair tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    KIRMIZI ODA KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?

    Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

    Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

    Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

    AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    Sinema
    Yıl Başlık Rolü Notlar
    2009 Güneşi Gördüm Tuana
    Teslimiyet Aygül
    2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
    2016 Koca Dünya Hayat kadını[11]
    2017 Aile Arasında Behiye

        TelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar
        2000 Dadı Şarkıcı
        Hayat Bağları Hapishane Müdürü
        2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
        2007 Kuzey Rüzgârı Okşan
        Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
        2008
        2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt
        Kahramanlar Arzu
        Parmaklıklar Ardında Mahkûm
        2010
        2011 Papatyam Şebnem
        2012 Acayip Hikayeler Cansu
        Kayıp Şehir Duygu
        2014 Ulan İstanbul Umay
        2015
        Paramparça Nezaket

        AYTA SÖZERİ ŞARKILARI

        "Büklüm Büklüm" (2018)
        "Yanayım Yanayım" (2018)
        "Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" (Aşkın'ın Şarkıları albümü) (2019)
        "Rustik" (ft. Uraz Kaygılaroğlu) (Eltilerin Savaşı film müziği) (2020)
        "Anılarıma Yazık" (2020)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticari krediler 112 milyar TL arttı
        Haberler Magazin Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Oda Keklik'in hayatı…
            SON DAKİKA