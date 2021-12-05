Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Oda Keklik'in hayatı…

Dizi severlerin sıklıkla araştırdığı Kırmızı Oda Keklik kimdir? TV8'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinde rol alan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. En dikkat çekenler arasında ise Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakteri oluyor ve gerçek yaşamı sorgulanıyor. Peki Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Daha önce rol aldığı dizilerle de gündeme gelen Ayta Sözeri'nin hayatına dair tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.