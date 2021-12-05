Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Oda Keklik'in hayatı…

Dizi severlerin sıklıkla araştırdığı Kırmızı Oda Keklik kimdir? TV8'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinde rol alan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. En dikkat çekenler arasında ise Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakteri oluyor ve gerçek yaşamı sorgulanıyor. Peki Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Daha önce rol aldığı dizilerle de gündeme gelen Ayta Sözeri'nin hayatına dair tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
KIRMIZI ODA KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı.
AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
2009 Güneşi Gördüm Tuana
Teslimiyet Aygül
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
2016 Koca Dünya Hayat kadını[11]
2017 Aile Arasında Behiye