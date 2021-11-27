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    • Magazin
    • 29.11.2021 09:55
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    • 29.11.2021 09:57
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    Tuğba Ekinci cinsel içerikli video paylaştı 'erkeğin görevi' diye başladı tek tek anlattı! Tuğça Ekinci'den yine kel alaka paylaşımlar

    Kimi zaman açıklamalar kimi zaman paylaşımları, son zamanlarda da Flash TV'deki akıllara zarar programıyla gündeme gelen 44 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci kendisine hep yer buluyor magazin sayfalarında. Geçtiğimiz günlerde Seyhan Soylu'ya sinirlendip programı terk eden Tuğba Ekinci, yaptığı cinsel içerikli paylaşımla çok konuşuldu. Kadına yönelik şiddetle ilgili paylaşım yapan Tuğba Ekinci'nin yaptığı tercih ağızları açık bıraktı.

    Tuğba Ekinci cinsel içerikli video paylaştı

    Tuğba Ekinci cinsel içerikli video paylaştı 'erkeğin görevi' diye başladı tek tek anlattı! Tuğba Ekinci yine olay... Yine bir Instagram paylaşımı ve yine olay. 44 yaşındaki Tuğba Ekinci kendisine gündemde yer edinmenin bir yolunu mutlaka buluyor. Flash TV'de program yorumculuğu yapan Tuğba Ekinci'nin kadına yönelik şiddet paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Nedeni ise paylaşımın içeriği. Tuğba Ekinci'nin Instagram'dan yaptığı cinsel içerikli paylaşım çok konuşuldu.

    Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programından Nihat Doğan'la tartıştığı için ayrılan Tuğba Ekinci, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

    Ekinci son olarak kadına şiddete tepki göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

        Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı, en son Deniz Akkaya'ya sorduğu "Biseksüel misin?" sorusuyla adından söz ettirmişti.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, bu defa ilginç bir açıklamaya imza attı.

        Instagram'ın hikaye bölümünden cinsel içerikli video paylaşan hemen ardından erkeklere nasihatte bulundu.

            Tuğba Ekinci, "Erkeğin görevi kadınını sadece korumak ve sevmekten ibarettir. Bunu yapamayan erkek müsvetteleri kendinize gelin. Kimse sizin anneniz değil adam olun. Kadına şiddet bu iki anlamı bilmedikleri için var" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Magazin Tuğba Ekinci cinsel içerikli video paylaştı 'erkeğin görevi' diye başladı tek tek anlattı! Tuğça Ekinci'den yine kel alaka paylaşımlar
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