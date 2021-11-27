Tuğba Ekinci cinsel içerikli video paylaştı 'erkeğin görevi' diye başladı tek tek anlattı! Tuğça Ekinci'den yine kel alaka paylaşımlar

Tuğba Ekinci cinsel içerikli video paylaştı 'erkeğin görevi' diye başladı tek tek anlattı! Tuğba Ekinci yine olay... Yine bir Instagram paylaşımı ve yine olay. 44 yaşındaki Tuğba Ekinci kendisine gündemde yer edinmenin bir yolunu mutlaka buluyor. Flash TV'de program yorumculuğu yapan Tuğba Ekinci'nin kadına yönelik şiddet paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Nedeni ise paylaşımın içeriği. Tuğba Ekinci'nin Instagram'dan yaptığı cinsel içerikli paylaşım çok konuşuldu.