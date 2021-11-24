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    • Magazin
    • 24.11.2021 10:38
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    • 24.11.2021 10:43
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    Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ne zaman evlendiler?

    Güzel ve başarılı oyuncu bugün TV8’in 2. Sayfa programına katılınca Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Daha önce birçok projede yer alan isim en son Sadakatsiz dizisinde rol alıyor ve kızını dünyaya getirdikten sonra da dizi setlerine hemen geri döndü. Eşi Sinan Güleryüz ile programa katılan Özge Özder’in hayatına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. İkili arasındaki yaş farkı da gündem konusu olmuştu, peki çift ne zaman evlendi. Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Özge Özder kimdir, kaç yaşında?

    Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin programlarına katılarak ön plana çıkan ismin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Özge Özder ve Sinan Güleryüz 2018 yılında hayatlarını birleştirdi ve Luna adında kız çocuklarını kucaklarına aldı. İşte sevilen çiftin hayatına dair bilgiler...

    ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

    1 Nisan 1978'de Ankara'da doğan Elif Özge Özder, ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra tiyatro ile tanıştı. 1996'da konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanan Özge Özder, 2000'de Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

    Profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlayan Özge Özder; 2001'den bu yana aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 2004-2006 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adındaki dizide Lale abla karakterine hayat veren Özge Özder, bu dizide büyük bir başarı elde ederek adını duyurmayı başardı.

    2005'ten bu yana çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde hâlen görev alan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle gösterdiği, performans sayesinde Bedia Muhavvit ödülüne layık görülen Özge Özder, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday oldu. o

    Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık görülen Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterine hayat verdi. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alıyor.

        ÖZGE ÖZDER'İN EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Sinan Güleryüz, 17 Şubat 1986'da doğdu. 1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur.

        Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

        İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.
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        Haberler Magazin Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ne zaman evlendiler?
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