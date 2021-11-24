Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ne zaman evlendiler?

Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin programlarına katılarak ön plana çıkan ismin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Özge Özder ve Sinan Güleryüz 2018 yılında hayatlarını birleştirdi ve Luna adında kız çocuklarını kucaklarına aldı. İşte sevilen çiftin hayatına dair bilgiler...
ÖZGE ÖZDER KİMDİR?
1 Nisan 1978'de Ankara'da doğan Elif Özge Özder, ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra tiyatro ile tanıştı. 1996'da konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanan Özge Özder, 2000'de Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
Profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlayan Özge Özder; 2001'den bu yana aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 2004-2006 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adındaki dizide Lale abla karakterine hayat veren Özge Özder, bu dizide büyük bir başarı elde ederek adını duyurmayı başardı.
2005'ten bu yana çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde hâlen görev alan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle gösterdiği, performans sayesinde Bedia Muhavvit ödülüne layık görülen Özge Özder, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday oldu. o
Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık görülen Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterine hayat verdi. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alıyor.