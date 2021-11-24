Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ne zaman evlendiler?

Profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlayan Özge Özder; 2001'den bu yana aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 2004-2006 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adındaki dizide Lale abla karakterine hayat veren Özge Özder, bu dizide büyük bir başarı elde ederek adını duyurmayı başardı.

2005'ten bu yana çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde hâlen görev alan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle gösterdiği, performans sayesinde Bedia Muhavvit ödülüne layık görülen Özge Özder, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday oldu. o

Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık görülen Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterine hayat verdi. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alıyor.