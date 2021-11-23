Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar'ın eski eşi Levent İnanır kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Oynadığı filmler ile bir döneme damgasını vuran Neslihan Acar TV8'in 2. Sayfa programına konuk olunca yeniden gündeme geldi ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Ayrıca eski eşi Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler...
NESLİHAN ACAR KİMDİR?
4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu.
Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır. Bir çocuk annesidir.
NESLİHAN ACAR'IN ESKİ EŞİ LEVENT İNANIR KİMDİR?
Levent İnanır, 1962 yılında Ordu ilinin Fatsa ilçesinde doğmuştur. Sinema oyuncusu Kadir İnanır dayısıdır. Rahmetli teknik direktör Erdoğan Arıca abisi ve şarkıcı Soner Arıca kardeşidir. Küçük yaşta babasını kaybeden Levent İnanır'ın annesi 7 çocuğuyla yapayalnız kalmış. Bu dönemde Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın da desteği ile okuluna devam etmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun oldu.