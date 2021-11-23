Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar’ın eski eşi Levent İnanır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Sinema filmi ve Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı.

Levent İnanır, 1995 yılında sinema oyuncusu Neslihan Acar ile evlendi. Bir kız çocuğu vardır.

2013 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Karayel Poyraz" adlı sinema filminin başrollerinde Emre Gülcan, Buket Gümüş, Birtan Sinan, Hikmet Karagöz, Yüksel Arıcı rol almıştır.



7 Eylül 2015 tarihinde Atv'de başlayan ve başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ozan Akbaba, Müjde Uzman, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte oynamak için Aralık 2015 tarihinde Vanlı bir aşiret ağasını canlandırmak için diziye dahil oldu.