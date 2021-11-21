İlayda Alişan boyu, kilosu kaç? İlayda Alişan estetikli mi, sevgilisi kim? İşte oynadığı diziler! İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sevilen yemek programı Arda ile Omuz Omuza her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Saat 12:00'da başlayan programa sık sık ünlü oyuncu ve sanatçılar davet ediliyor ve yemek yapmaları isteniyor. Bir yandan yemekler yapılıyor bir yandan sohbe ediliyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ünlü bir isim programa konuk oldu. İlayda Alişan bugün Arda ile Omuz Omuza programında! Peki; İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlayda Alişan boyu, kilosu kaç? İlayda Alişan estetikli mi, sevgilisi kim? İşte oynadığı diziler!
İLAYDA ALİŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Şimdilerin gözde genç oyuncularından İlayda Alişan 26 Şubat 1996 İstanbul doğumludur. Sinema ve dizi oyunculuğu yapan Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de Moda Tasarım okumuştur.
BOYU VE KİLOSU KAÇ?
25 yaşındaki İlayda Alişan 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yaptı.
OYNADIĞI REKLAM DİZİ VE FİLMLER!
Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.
Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.
Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.