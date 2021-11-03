Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı: Yer yerinden oynayacak, Nalan Sedat hakkındaki gerçekleri öğreniyor mu?

Yarın akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin geçen haftaki bölümünde alınan yeni kararlar herkesi şaşırtmıştı. Bölümün bitmesinin hemen ardından 18. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Heyecanın iyice arttığı son bölümde Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden oldu. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşündü. Bölümün hemen ardından seyirciler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı dün yayınlandı.

KOROĞLU KONAĞI İYİCE KARIŞIYOR

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.