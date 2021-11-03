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    • Magazin
    • 04.11.2021 10:02
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    • 04.11.2021 10:02
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    Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı: Yer yerinden oynayacak, Nalan Sedat hakkındaki gerçekleri öğreniyor mu?

    Televizyon ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisinde bu hafta flaş bir olay yaşanacak. Bilindiği üzere son bölümde Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzüldü. Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamadı. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sordu. İzleyicilerin heyecanla izlediği Camdaki Kız 18. bölüm fragmanının ardından dün akşam 2. fragman da yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı!

    Yarın akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin geçen haftaki bölümünde alınan yeni kararlar herkesi şaşırtmıştı. Bölümün bitmesinin hemen ardından 18. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Heyecanın iyice arttığı son bölümde Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden oldu. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşündü. Bölümün hemen ardından seyirciler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı dün yayınlandı.

    KOROĞLU KONAĞI İYİCE KARIŞIYOR

    Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

    Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

    Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz bekler. Başta Sedat olmak üzere herkesi şoke eden görüntülerde neler ve kimler var?

        Rafet ve Gülcihan, evliliklerinin 35'inci yıl dönümlerini kutluyor.

        Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzülür. Ancak ikilinin karşılıklı hediye almaları ve buluşmaları adeta ikinci bahar yaşamalarına vesile olur. Gülcihan'ın Rafet'e aldığı hediye saat ise Rafet'in para konusunda cananı sıkar. Ancak iş tatlıya bağlanır ve ikisi de mutlu olur.

        Feride, Alp'in Nalan'a gerçekleri anlatmaması için tehdit ediyor!

        Feride, Alp'in boşanma ve ihaneti ortaya çıkarma konusunda ısrarcı olmasına karşı engel olmaya çalışır. Ancak Alp'in tavrı nettir. Cana'yı affetmemekle kararlı olan Alp, Feride'nin tehdidiyle karşı karşıya kalır.

        Feride, Sedat'ın Cana'yla ilişkisinin devam ettiğini öğrenince Sedat'ın yüzüne tükürdü! Alp'in eve gelmesinin ardından kızının ihanete uğramaya devam ettiğini öğrenen Feride, Sedat'a olan öfkesini dindiremez.

            Sedat, Feride'nin kendisine yapacaklarından korkarken ne yapacağını bilemez. Feride, Nalan'a işkenceler yaptığı alt kata Sedat'ı çağırır ve yüzüne tükürerek öfkesini kusar.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı: Yer yerinden oynayacak, Nalan Sedat hakkındaki gerçekleri öğreniyor mu?
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