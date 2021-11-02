Aydilge kimdir, kaç yaşında, nereli? Aydilge evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Aydilge gerçek ismi ne?

AYDİLGE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aydilge 25 Haziran 1979 Kütahya doğumlduru. Tam adı Aydilge Sarp olan şarkıcının annesi şair babası doktordur. 8 yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge 15 yaşına kadar Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak çalışmıştır.

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo- TV-Sinema alanında yüksek lisans yaptı ve "İletişim Uzmanı" unvanını aldı.

2006 yılında Küçük Şarkı Evreni isimli ilk albümünü, 2009'da da ikinci albümü "Sobe"'yi piyasaya çıkarmıştır.

1998'de ilk öykü kitabı "Kalemimin Ucundaki Düşler", Ekim 2002'de ilk romanı "Bulimia Sokağı", 2004 mayısında "Altın Aşk Vuruşu" isimli kitapları yayımlanmıştır.

2013'te yeni albümü Yalnızlıkla Yaptım'ı çıkarmıştır. Bu albümde yer alan "Yine Ben Aşık Oldum", pek çok radyo istasyonunda ve TV'de ilk onda yer alıp zirveyi zorlarken, sanatçının hemen ardından yayınlanan "Aşk Paylaşılmaz" adlı parçası ise Powertürk FM'de bir numaraya yükselip zirveye yerleşti.

2010-2016 yıllları arasında bir radyoda Artı Beş Eksi Beş adlı programı hazırlayıp sunmuştur. Albümleri:

2006 – Küçük Şarkı Evreni

2009 – Sobe

2011 – Kilit

2013 – Yalnızlıkla Yaptım

2018 – Kendi Yoluma Gidiyorum

Dizi müzikleri:

Her Halimle Sev Beni

Kiraz Mevsimi

Kiralık Aşk

Benim Adım Melek