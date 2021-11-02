Ünlü şarkıcı Aydilge Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programının konuğu oldu. Güçlü sesi, eğlenceli klipleri ve farlı tarzı ile dikkat çeken şarkıcılardan Aydilge programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki; Aydilge kimdir, kaç yaşında, nereli? Aydilge evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Aydilge gerçek ismi ne? 2015 yılında yayınlanmaya başlanan Kiralık Aşk dizisinde keman kayıtları sırasında Utku Barış Andaç ile tanışan Aydilge 2018 yılında evlenme kararı almıştı. İşte Aydilge hakkında merak edilenler...
AYDİLGE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Aydilge 25 Haziran 1979 Kütahya doğumlduru. Tam adı Aydilge Sarp olan şarkıcının annesi şair babası doktordur. 8 yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge 15 yaşına kadar Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak çalışmıştır.
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo- TV-Sinema alanında yüksek lisans yaptı ve "İletişim Uzmanı" unvanını aldı.
2006 yılında Küçük Şarkı Evreni isimli ilk albümünü, 2009'da da ikinci albümü "Sobe"'yi piyasaya çıkarmıştır.
1998'de ilk öykü kitabı "Kalemimin Ucundaki Düşler", Ekim 2002'de ilk romanı "Bulimia Sokağı", 2004 mayısında "Altın Aşk Vuruşu" isimli kitapları yayımlanmıştır.
2013'te yeni albümü Yalnızlıkla Yaptım'ı çıkarmıştır. Bu albümde yer alan "Yine Ben Aşık Oldum", pek çok radyo istasyonunda ve TV'de ilk onda yer alıp zirveyi zorlarken, sanatçının hemen ardından yayınlanan "Aşk Paylaşılmaz" adlı parçası ise Powertürk FM'de bir numaraya yükselip zirveye yerleşti.
2010-2016 yıllları arasında bir radyoda Artı Beş Eksi Beş adlı programı hazırlayıp sunmuştur. Albümleri:
2006 – Küçük Şarkı Evreni
2009 – Sobe
2011 – Kilit
2013 – Yalnızlıkla Yaptım
2018 – Kendi Yoluma Gidiyorum
Dizi müzikleri:
Her Halimle Sev Beni
Kiraz Mevsimi
Kiralık Aşk
Benim Adım Melek
AYDİLGE'NİN EŞİ UTKU BARIŞ ANDAÇ KİMDİR?
Aydilge 2018 yılında Keman sanatçısı ve müzisyen, Utku Barış Andaç ile evlenmiştir. Andaç, 1987 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Ortaokul döneminde müzik ile ilgilenmeye başlamış Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde eğitimini tamamladı.
Lisans döneminde Marmara Üniversitesi Akademik Orkestra ve Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası topluluklarında 1. keman ve başkeman olarak görev aldı. Okuldan 2009 yılında mezun olmuş ve Keman Dalı üzerine yüksek lisans yaptı. Utku Barış Andaç aslen Batman Hasankeyf'lidir. Bir dönem Marmara Üniversitesi'nde yarı zamanlı bölümünde ücretli keman öğretmenliği yapmıştır. Günümüzde müzik eğitmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.