Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Arzu Akın neden öldü, hastalığı neydi? Azra Akın ile akrabalığı var mı?

Arzu Akın hakkında acı haber geldi. Tiyatrocu Arzu Akın hayatını kaybetti. Acı haber sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Arzu Akın neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilen bilgiler!

ARZU AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 2000 mezunu olan Arzu Akın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul'da bazı özel tiyatrolarda çalışmış ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu.

Arzu Akın, Karar Kimin, Hamlet, Sherlock Holmes, Kuş Kafesi gibi önemli tiyatro oyunlarında yer almıştır.

ARZU AKIN NEDEN ÖLDÜ?

Arzu Akın 2 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.