Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Bu hikayede yanan o olacak! Kimsesizlik hepimizin kaderiymiş meğer

Duygu dolu sahneleriyle TV8 ekranlarında cuma akşamları merakla takip edilen Kırmızı Oda'da "Kimsesizlik kaderimizmiş meğer" sözleri dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahsetti. Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildi, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlattı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı.

DERYA'NIN İÇSEL SORGULARI

Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlar.