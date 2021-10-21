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    • Magazin
    • 21.10.2021 21:00
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    • 21.10.2021 21:02
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    Masterchef Eren kimdir? Eren Kaşıkçı kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte Masterchef Türkiye Eren'in sakalsız hali…

    Televizyonların akşam kuşağını yakından takip edenler Masterchef Eren kimdir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TV8’in her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışma Masterchef Türkiye heyecanla takip ediliyor ve yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. En dikkat çeken yarışmacılar arasında Eren Kaşıkçı yer alıyor ve sakalsız hali internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki Eren Kaşıkçı kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Masterchef Eren kimdir?

    Masterchef Eren kimdir? Eren Kaşıkçı kaç yaşında, nereli, eşi kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her sezonu heyecanla takip edilen Masterchef Türkiye yarışmacılarının hayatları dikkat çekiyor ve araştırmalar hızlanıyor. Bunlardan biri de Masterchef Eren Kaşıkçı oldu, işte hayatı...

    MASTERCHEF TÜRKİYE EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

    Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

    Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

    Mesleğini çok sevdiğini aktaran MasterChef Eren Kaşıkçı, turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda ve Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edindiğini belirtmektedir. Eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında, çalıştığı otelde tanıştığını ifade eden MasterChef Eren, birlikte Bodrum'a yerleştiklerini ifade etmektedir. 'Oraya yeni hikayeler yazmaya gittik' diyen Eren, 2017 yılında ise Ecem ile evlendiklerini ve Çanakkale'nin en turistik bölgelerinden biri olan Gökçeada'ya taşındıklarını söylüyor.

        Hayatlarındaki iniş çıkışlara rağmen mutlu olmayı öğrendiklerini söyleyen Kaşıkçı, 2020 yılında baba olma sevinci yaşadığını ifade ediyor. Bir kız babası olduğunu söyleyen Eren Kaşıkçı, kızlarına 'Derin Maya' ismini verdiğini ve onun kendilerine umut olduğunu aktardı.

        Eren Kaşıkçı halen Gökçeada'da sörf restoranında aşçılık yapmaktadır.

        MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

        Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.
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