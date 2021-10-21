Masterchef Eren kimdir? Eren Kaşıkçı kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte Masterchef Türkiye Eren'in sakalsız hali…

Hayatlarındaki iniş çıkışlara rağmen mutlu olmayı öğrendiklerini söyleyen Kaşıkçı, 2020 yılında baba olma sevinci yaşadığını ifade ediyor. Bir kız babası olduğunu söyleyen Eren Kaşıkçı, kızlarına 'Derin Maya' ismini verdiğini ve onun kendilerine umut olduğunu aktardı.

Eren Kaşıkçı halen Gökçeada'da sörf restoranında aşçılık yapmaktadır.

MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.