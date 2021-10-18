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    • Magazin
    • 19.10.2021 08:46
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    • 19.10.2021 08:50
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    İrem Derici'nin silikonlarına '1. sınıf silikon!' teşhisini o isim koydu! Kimisi de yerden yere vurdu 'ahlak sıfır'

    Son dönemde yaptığı işlerden çok sosyal medya paylaşımları ve sıra dışı açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal hakkında yaptığı 'karın kaslarında kaşar rendele' açıklamasıyla gündemi epey meşgul eden İrem Derici, sıcak yaz günleri epey özlemiş gibi. Sosyal medyayı hayli aktif kullanan İrem Derici'nin 'yaz kafasından çıkamamışımdır' paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kimisi silikonlarına laf ederken kimisi de kandil günü paylaştığı bu fotoğrafa tepki gösterdi. İşte olay olan o kare.

    İrem Derici sosyal medyayı salladı

    İrem Derici'nin sıcak hasretini gösterme yöntemi silikon yorumuyla bitti '1. sınıf silikon!' Kimisinin tepesi attı 'olmadı İrem'... 34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yaptığı bikinili paylaşım sosyal medyayı salladı. Son döneme cesur açıklamaları ve dekolteleriyle damga vuran, konser maratonuna her geçen gün yeni bir yeri daha ekleyen İrem Derici tüm bu yoğunluğun içinde sosyal medyadaki takipçilerine vakit ayırmayı ihmal etmiyor. İrem Derici, son olarak paylaştığı bir fotoğrafla yaz aylarını özlediğini vurguladı.

    Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve çocukken Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyen Derici şu sözleri kullandı:

    "O zamanlar Mustafa bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. 'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi"

        Sosyal medya sayfasından iddialı paylaşımlar yapan İrem Derici, cesur sahne kostümleriyle de dikkat çekiyor.

        İrem Derici, son olarak yaz aylarını özlediğini belirtti.

        "Yaz kafasından çıkamamışımdır" notuyla bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'nin sikilonları dikkatlerden kaçmadı.

            Ünlü şarkıcıya takipçisinden gelen "Birinci sınıf silikon" yorumu dikkat çekti.

            Öte yandan pek çok sosyal medya kullanıcısı da kandil günü böyle bir fotoğraf paylaştığı için tepki gösterdi.
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            Haberler Magazin İrem Derici'nin silikonlarına '1. sınıf silikon!' teşhisini o isim koydu! Kimisi de yerden yere vurdu 'ahlak sıfır'
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