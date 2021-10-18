İrem Derici'nin silikonlarına '1. sınıf silikon!' teşhisini o isim koydu! Kimisi de yerden yere vurdu 'ahlak sıfır'

İrem Derici'nin sıcak hasretini gösterme yöntemi silikon yorumuyla bitti '1. sınıf silikon!' Kimisinin tepesi attı 'olmadı İrem'... 34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yaptığı bikinili paylaşım sosyal medyayı salladı. Son döneme cesur açıklamaları ve dekolteleriyle damga vuran, konser maratonuna her geçen gün yeni bir yeri daha ekleyen İrem Derici tüm bu yoğunluğun içinde sosyal medyadaki takipçilerine vakit ayırmayı ihmal etmiyor. İrem Derici, son olarak paylaştığı bir fotoğrafla yaz aylarını özlediğini vurguladı.