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    • Magazin
    • 12.10.2021 09:10
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    • 12.10.2021 09:17
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    Şeyma Subaşı gündeme gelmek için sansürleri kaldırdı artık paylaşımları yetişkin içerik gibi! Sevgilisi Meedo'yla dudak dudağa...

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez edep sınırlarını yıktı geçti... Son dönemde Mısırlı milyoner sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle ilgili konularda sık sık gündeme gelen, bir dönem hamile olduğunu açıklayan ardından Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı şu günlerde barıştığı sevgilisiyle aşk tazeliyor. Her paylaşımıyla gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'yla öpüştüğü fotoğrafı sansürsüz olarak paylaşınca sosyal medyada tefe kondu. Daha önce samimi pozlarına sansür uygulayan Subaşı, bu paylaşımında her şeyi açıkça yayınladı. İşte tepki toplayan o görüntüler...

    Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa...

    Baktı gündeme böyle geliyor Şeyma Subaşı bu kez sansürsüz öpüşme fotoğrafı yayınladı! Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa... Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları paylaşıyor. Ancak bu kez edep sınırlarını aşan Şeyma Subaşı, sansürsüz dudak dudağa poz paylaşınca olanlar oldu.

    Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından yayınladı. Daha önce samimi pozlarına sansür uygulayan Subaşı, bu paylaşımında her şeyi açıkça yayınladı.

    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

        DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

        Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları paylaşıyor.

        Sevgilisiyle olan pozlarını daha önce de birçok kez yayınlayan Subaşı, paylaşımlarında sansür uyguluyordu. Ancak bu kez öyle olmadı.

        Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anı açıkça paylaştı.

            BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

            Öte yandan şu sıralar Dubai'de tatil yapan Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

            Subaşı fotoğrafını, "Yallah Şeyma" notunu düştü.
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            Haberler Magazin Şeyma Subaşı gündeme gelmek için sansürleri kaldırdı artık paylaşımları yetişkin içerik gibi! Sevgilisi Meedo'yla dudak dudağa...
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