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    • 30.09.2021 22:23
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    • 30.09.2021 22:26
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    Selcan Hatun-Turgut Alp hoş geldin! Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı: Tüm obalara muştu geliyor!

    Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Selcan Hatun’un dönüşünü müjdeleyen tanıtımda, Bala Hatun’un bebek beklediğini öğrenen Malhun Hatun’un tepkisine de yer verildi. Dizinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Tanıtımda Turgut Bey'in ortaya çıkması heyecan yaratıyor. Tarihte İnegöl'ü fetheden; Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminde fetihler yapan Turgut Alp'i kimin canlandıracağı da belli oldu. Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de fırtınalar estirmeye devam edecek.

    Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Kuruluş Osman'ın 65. bölüm 2. fragmanında heyecan beklenen isimler geliyor. Fragmanda Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekti. Ayrıca uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri de veriliyor. Yeni sezonda Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizi 6 Ekim'de ekranlarda olacak ve kadroya dahil olan isimler heyecan yaratacak. İşte Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

    YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLİYOR

    Tanıtımda Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.

    SELCAN HATUN DÖNÜYOR

    Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden Selcan Hatun'un dönüşünü müjdeleyen tanıtımda, Bala Hatun'un bebek beklediğini öğrenen Malhun Hatun'un tepkisine de yer verildi.

    Görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, üçüncü sezona dair beklentilerin zirve yapmasına neden oldu.

        Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan Kuruluş Osman, ezberleri bozacak üçüncü sezonunda Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.

        Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

        TURGUT BEY GELİYOR

        Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

            KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI

            6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

            YENİ SEZON EZBER BOZACAK

            'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

            YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

            Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

                400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.
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                Haberler Magazin Selcan Hatun-Turgut Alp hoş geldin! Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı: Tüm obalara muştu geliyor!
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