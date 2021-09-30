Selcan Hatun-Turgut Alp hoş geldin! Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı: Tüm obalara muştu geliyor!

Kuruluş Osman'ın 65. bölüm 2. fragmanında heyecan beklenen isimler geliyor. Fragmanda Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekti. Ayrıca uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri de veriliyor. Yeni sezonda Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizi 6 Ekim'de ekranlarda olacak ve kadroya dahil olan isimler heyecan yaratacak. İşte Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLİYOR

Tanıtımda Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.