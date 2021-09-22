Dizilerin serüveni peş peşe başlıyor! Kuruluş Osman, Teşkilat, EDHO, Alparslan Büyük Selçuklu... Birinden müjdeli haber var!

ATV, TRT 1, Show TV Kanal D'den dizilerin yeni sezon tarihleri duyuruluyor. seyir zevkini artıracak açıklamalar peş peşe geliyor. Fenomen dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. ATV ekranlarında en çok izlenen diziler arasında Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim gibi diziler yer alıyor. Kanal D'de ise Sadakatsiz ve Arka Sokaklar dizileri ön plana çıkıyor. Show TV'de bu sezon Çukur başta olmak üzere pek çok dizi final yaptı. TV8'de Kırmızı Oda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Ekim ayının gelmesiyle birlikte bazı dizilerin yeni sezon tarihleri açıklanıyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz: 22 Eylül Çarşamba

Teşkilat: 26 Eylül Pazar