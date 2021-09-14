Şeyma Subaşı'nın nafaka bilgilerini ifşa eden banka çalışanına hapis cezası!

'BİLGİLERE SADECE BAKTIM, KAYIT ALMADIM'

Sabah'ın haberine göre, yapılan yargılama kapsamında hakim karşısına çıkan 35 yaşındaki genç bankacı, şunları söyledi: "Şeyma Subaşı'nın banka bilgilerini sadece merakımdan dolayı görüntüledim ancak hiçbir şekilde kaydını almadım. 2019 yılında Şubat ayında teftiş kurulu beni çağırdı. Şeyma Subaşı'nın hesap bilgilerini görüntülediğimi söylediler. Ben müfettişe merakımdan dolayı Subaşı'nın bilgilerini görüntülediğimi söyledim."

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