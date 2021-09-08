Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 puan durumu: Kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

8 Eylül Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu henüz belli olmadı. Programın sonunda çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

DÜN KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta'nın bir önceki bölümünde gelinler sebze kulesi tarifini yapmıştı. Günün sonunda ise Yağnur en yüksek puanı alarak birinci olmuştu.

7 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 9

Büşra: 9

Yağnur: 20

Yaren: 12

NİLGÜN HANIM'A NE OLDU?

Fıstık alerjisi olan Nilgün Hanım, dün Yaren'in yaptığı keki yedikten sonra kötü oldu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane ile canlı bağlantı yapıldı ve Nilgün Hanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu, alerjik reaksiyondan dolayı kötü olduğunun düşünüldüğü dile getirildi.