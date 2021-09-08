Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.09.2021 14:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 14:59
    ABONE OL

    Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 puan durumu: Kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

    Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününe gelindi. Bir önceki gün Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün Hanım'ın fenalaşıp apar topar hastaneye kaldırılması herkesi şoke etmişti. Fıstığa alerjisi olan Nilgün Hanım Yaren'in yaptığı kekten tadınca hastanelik olmuştu. Tartışmalı bir günü geride bırakan gelin ve kaynanalar bakalım bugün hangi konuyla gündem oldu. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 puan durumu: Kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

    Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar ve kaynanaları arasında sular durulmuyor. Yaren'in fıstıklı keki Nilgün Hanım'a tattırması ve sonrasında Nilgün Hanım'ın hastanelik olması ortalığı karıştırdı. Yaren'in kayınvalidesi gelinini yerden yere vurdu. Yaren ise Nilgün Hanım'ın alerjisinin olduğunu bilmediğini söyleyerek kendini savundu. Demet Akalın'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfak'tada bugün neler oldu? Puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

    8 Eylül Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu henüz belli olmadı. Programın sonunda çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    DÜN KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

    Gelinim Mutfakta'nın bir önceki bölümünde gelinler sebze kulesi tarifini yapmıştı. Günün sonunda ise Yağnur en yüksek puanı alarak birinci olmuştu.

    7 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU

    Aslıhan: 9
    Büşra: 9
    Yağnur: 20
    Yaren: 12

    NİLGÜN HANIM'A NE OLDU?

    Fıstık alerjisi olan Nilgün Hanım, dün Yaren'in yaptığı keki yedikten sonra kötü oldu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hastane ile canlı bağlantı yapıldı ve Nilgün Hanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu, alerjik reaksiyondan dolayı kötü olduğunun düşünüldüğü dile getirildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Engin Özkoç’un gündemi bambaşka
    Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 puan durumu: Kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
        SON DAKİKA