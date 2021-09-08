5'inin vedası 2'sinin gelişiyle nabızlar yoklanacak! Arka Sokaklar'da miadı tükenen tükenene!

Arka Sokaklar yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve cuma günü ekranlara yeniden merhaba diyecek. 16. sezonuyla büyük heyecan yaratacak olan Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 5 efsane isim yer almayacak. Alp Korkmaz, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Son olarak Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim oldu. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oluyor.

İKİ YENİ İSİM

Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.