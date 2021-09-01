Bir Zamanlar Çukurova hengame dolu 4. sezona göz kırptı! Erkan Bektaş, İbrahim Çelikkol derken şimdi de... 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirecek Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. 103. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil oldu. Yeni sezonun ilk bölümlerinde doktor Ümit karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan ve son olarak Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı.

9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.