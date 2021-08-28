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    • Magazin
    • 28.08.2021 22:29
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    • 28.08.2021 22:56
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    "Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

    "Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir? ATV’de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

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    Otuz Beş Yaş şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

    "Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları merak ediliyor. ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki;"Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

    Soru: "Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

    A: 36

    B: 46

    C: 56

    D: 70

    Doğru cevap: 46 (B)

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