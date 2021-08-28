Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi nedir?

Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi merak konusu oldu. Başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere stüdyodakileri ve ekran başındakileri ağlatan Mercan'ın hikayesi merak konusu oldu. Peki; Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER MERCAN KİMDİR?
21 yaşındaki Mercan Sönmez yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katıldı. Ailesinin maddi durumu yerinde olmadığı için hem okuyan hem de tarlada çalışan Mercan, vakit buldukça sudoku çözmeyi ve gazete okumayı seviyor. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan öğrenci Mercan'ın hikayesi izleyenleri ağlattı.
Mercan'ın bu yarışmadaki amacı; geçim derdine düşen ve erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak.