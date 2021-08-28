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    • 28.08.2021 22:13
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    • 28.08.2021 22:16
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    Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi nedir?

    Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında izleyenleri ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu ağlatan Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi nedir? Yarışmacı Mercan söyledikleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi nedir?

    Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi merak konusu oldu. Başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere stüdyodakileri ve ekran başındakileri ağlatan Mercan'ın hikayesi merak konusu oldu. Peki; Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir?

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER MERCAN KİMDİR?

    21 yaşındaki Mercan Sönmez yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katıldı. Ailesinin maddi durumu yerinde olmadığı için hem okuyan hem de tarlada çalışan Mercan, vakit buldukça sudoku çözmeyi ve gazete okumayı seviyor. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan öğrenci Mercan'ın hikayesi izleyenleri ağlattı.

    Mercan'ın bu yarışmadaki amacı; geçim derdine düşen ve erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak.

        KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

        Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

        12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
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