Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi nedir?

Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Mercan hayat hikayesi merak konusu oldu. Başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere stüdyodakileri ve ekran başındakileri ağlatan Mercan'ın hikayesi merak konusu oldu. Peki; Kim Milyoner Olmak İster Mercan kimdir?