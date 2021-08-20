Sevinçten pır pır uçuracak hamle! Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurdu cevabı ise muallak

Sevinçten pır pır uçuracak yeni hamle! Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurdu cevabı ise muallak.Camdaki Kız 2. sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanında uyarlanan dizinin Eylül ayında ekranlarda olması beklenirken yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sıfır Bir, Çukur ve Alev Alev dizisindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cihangir Ceyhan'a, Camdaki Kız dizisinin yapım şirketinin teklif götürdüğü iddia edildi. Bu iddia henüz doğrulanmazken dizinin sıkı takipçileri ve oyuncunun hayranları gelen bu teklife Cihangir Ceyhan'ın ne yanıt vereceğini merak ediyor.

TEKLİFLER GELİYOR

İlk olarak Sıfır dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan'a yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncuya yeni sezon öncesi pek çok teklif geldi.