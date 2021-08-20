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    • Magazin
    • 20.08.2021 09:35
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    • 20.08.2021 09:35
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    Sevinçten pır pır uçuracak hamle! Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurdu cevabı ise muallak

    İlk olarak Sıfır dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan'a yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncuya yeni sezon öncesi pek çok teklif geldi. 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız dizisi yeni isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon için Cihangir Ceyhan'a teklif götürdüğü iddia edildi. Ünlü oyuncunun bu teklife ne yanıt verdiği henüz bilinmezken çekimleri başlayan Camdaki Kız dizisinin Eylül ayının sonlarına doğru Kanal D ekranlarında yerini alması bekleniyor.

    Camdaki Kız’dan ünlü isme teklif!

    Sevinçten pır pır uçuracak yeni hamle! Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurdu cevabı ise muallak.Camdaki Kız 2. sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanında uyarlanan dizinin Eylül ayında ekranlarda olması beklenirken yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sıfır Bir, Çukur ve Alev Alev dizisindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cihangir Ceyhan'a, Camdaki Kız dizisinin yapım şirketinin teklif götürdüğü iddia edildi. Bu iddia henüz doğrulanmazken dizinin sıkı takipçileri ve oyuncunun hayranları gelen bu teklife Cihangir Ceyhan'ın ne yanıt vereceğini merak ediyor.

    TEKLİFLER GELİYOR

    İlk olarak Sıfır dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan'a yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncuya yeni sezon öncesi pek çok teklif geldi.

    CİHANGİR CEYHAN CAMDAKİ KIZ KADROSUNA KATILACAK MI?

    2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız dizisi yeni isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon için Cihangir Ceyhan'a teklif götürdüğü iddia edildi.

    HENÜZ BELİRSİZ

    Ünlü oyuncunun bu teklife ne yanıt verdiği henüz bilinmezken çekimleri başlayan Camdaki Kız dizisinin Eylül ayının sonlarına doğru Kanal D ekranlarında yerini alması bekleniyor.

        İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

        Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan 'Camdaki Kız' dizisinin çekimleri başladı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı, 'Camdaki Kız'ın çekimlerinden ilk görüntüler geldi.

        Camdaki Kız isimli dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.

        CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

        Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

            İnternette yayınlanan; kadrosunda Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Bertan Uçar gibi isimlerin yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini 4 sezon canlandırmıştır.

            Çukur dizisine ise Azer karakteri ile dahil olmuştur. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan yeni bölümlerine Azer karakterine hayat veriyor.

            Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalılarla olan sahneleri heyecan yarattı.
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