Çakırbeylilerin baş belası Bir Zamanlar Çukurova'da! EDHO'dan çıtayı arşa çıkaracak transfer

Çakırbeylilerin baş belası EDHO'da! Çukurova'dan çıtayı zirveye çıkaracak transfer. ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonu için geri sayım başladı. Kadrosundan Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın ayrıldığı diziye İbrahim Çelikkol dahil olmuştu. Kulislerde özellikle son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldığı iddialar arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunun başlayacağı tarihe odaklandı.

YENİ İSİMLER KATILIYOR

4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe vedaların hemen ardından kadroya yeni isimler katılıyor.