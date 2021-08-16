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    • Magazin
    • 16.08.2021 17:45
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    • 16.08.2021 17:45
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    Çakırbeylilerin baş belası Bir Zamanlar Çukurova'da! EDHO'dan çıtayı arşa çıkaracak transfer

    4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe vedaların hemen ardından kadroya yeni isimler katılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Erkan Bektaş, Ateş karakteriyle başta dost gibi görünüp Çakırbeyli ailesine büyük zararlar vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'yla anlaştığı kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak Erkan Bektaş'ın transfer iddiaları hakkında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcı şirketi TİMS&B'den bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

    EDHO’nun yıldız ismi Bir Zamanlar Çukurova’da!

    Çakırbeylilerin baş belası EDHO'da! Çukurova'dan çıtayı zirveye çıkaracak transfer. ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonu için geri sayım başladı. Kadrosundan Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın ayrıldığı diziye İbrahim Çelikkol dahil olmuştu. Kulislerde özellikle son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldığı iddialar arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunun başlayacağı tarihe odaklandı.

    YENİ İSİMLER KATILIYOR

    4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe vedaların hemen ardından kadroya yeni isimler katılıyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Erkan Bektaş, Ateş karakteriyle başta dost gibi görünüp Çakırbeyli ailesine büyük zararlar vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

    Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'yla anlaştığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

        Ancak Erkan Bektaş'ın transfer iddiaları hakkında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcı şirketi TİMS&B'den bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

        ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

        Erkan Bektaş 1972 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo ve Stüdyo Oyuncuları'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

        2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kuran Bektaş, pek çok televizyon dizisinde boy gösterdi.

            ERKAN BEKTAŞ OYNADIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

            -Akıncı
            -Börü
            -Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) 2015 - Ateş
            -Sağ Salim 2: Sil Baştan 2014 - Sacit
            -Umutsuz Ev Kadınları - 2013 - Yavuz

            -Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - 2013 - Video klip oyuncusu
            -Muhteşem Yüzyıl - Kalender Çelebi (konuk oyuncu)
            -Leyla İle Mecnun - 27. Bölüm - 2011 - Uzay Gemisi Kaptanı
            -Geriye Kalan - 2011 - Cezmi
            -Aşk ve Ceza - 2010 - Yavuz Moran

            -Bahar Dalları - 2009 - Serdar
            -Kül ve Ateş - 2009 - Cemal
            -Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar
            -Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 - Sabri
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