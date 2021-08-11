Özge Yağız yeni dizisiyle solda sıfır bırakacak! Hepsine rakip olacak! Meğer altı ay sonra ilk kez... Güzel oyuncu Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Kanal 7'deki Yemin ve Star TV'deki Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizinin Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yakın zamanda sete çıkması planlanıyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu.