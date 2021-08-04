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    Yalıkavak Marina'nın ünü zirve yaptı! Mağazaların günlük ciroları dikkat çekti

    Dünyanın en özel merkezlerinden biri olan Yalıkavak Marina’daki Dior, Valentino ve PRADA gibi mağazaların günlük ciroları dudak uçuklattı. Forbes zenginlerinin her yıl ziyaret ettiği marina, dış basında da geniş yer buldu

    Doğan Savaş
    Yalıkavak bank

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un patronu Jeff Bezos, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Mango'nun patronları Isak Andic; Nahman Andic gibi FORBES listesinin üst sıralarında bulunanların vazgeçemediği Yalıkavak Marina'nın ünü zirve yaptı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bulunan lüks mağazalar da günlük cirolarıyla dikkat çekti.

    Marinadaki en özel mağazalardan biri olan Louis Vuitton'da günlük ciro bir servet. Roman Abramovich'in her geldiğinde yüklü alışveriş yaptığı Louis Vuitton'un günlük cirosu 8-10 milyon lira arasında değişiyor. Elbette sadece Louis Vuitton çılgın rakamlara ulaşmıyor. Fransız iş adamı Bernard Arnault'nun sahibi olduğu Christian Dior'un günlük cirosu ise 3-4 milyon lira arasında değişiyor. İşte diğer mağazaların günlük ciroları:

    Valentino: 500-1 milyon

        Christian Dior: 3-4 milyon

        Louis Vuitton: 8-10 milyon
        Beymen: 1-1,5 milyon
        Prada: 500-1 milyon

        Bill Gates, geçtiğimiz hafta Yalıkavak Marina'ya geldi. Yaklaşık 6 saat marinada kalan Gates, oldukça keyifliydi.
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            Haberler Magazin Yalıkavak Marina'nın ünü zirve yaptı! Mağazaların günlük ciroları dikkat çekti