Yalıkavak Marina'nın ünü zirve yaptı! Mağazaların günlük ciroları dikkat çekti

Marinadaki en özel mağazalardan biri olan Louis Vuitton'da günlük ciro bir servet. Roman Abramovich'in her geldiğinde yüklü alışveriş yaptığı Louis Vuitton'un günlük cirosu 8-10 milyon lira arasında değişiyor. Elbette sadece Louis Vuitton çılgın rakamlara ulaşmıyor. Fransız iş adamı Bernard Arnault'nun sahibi olduğu Christian Dior'un günlük cirosu ise 3-4 milyon lira arasında değişiyor. İşte diğer mağazaların günlük ciroları: