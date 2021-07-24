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    • Magazin
    • 24.07.2021 23:17
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    • 24.07.2021 23:18
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    Yokluğun tamamı olacağına varlığın yarısı olmaya razıyım sözünün geçtiği Siyah Pelerinli Adam oyununun yazarı kimdir?

    Yokluğun tamamı olacağına varlığın yarısı olmaya razıyım sözünün geçtiği Siyah Pelerinli Adam oyununun yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV’nin izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Yokluğun tamamı olacağına varlığın yarısı olmaya razıyım sözünün geçtiği Siyah Pelerinli Adam oyununun yazarı kimdir?

    Yokluğun tamamı olacağına varlığın yarısı olmaya razıyım sözünün geçtiği Siyah Pelerinli Adam oyununun yazarı kimdir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Yokluğun tamamı olacağına varlığın yarısı olmaya razıyım sözünün geçtiği Siyah Pelerinli Adam oyununun yazarı kimdir?

    A: Necip Fazıl Kısakürek

    B:Oğuz Atay

    C:Ahmet Hamdi Tanpınar

    D:Tevfik Fikret

    Doğru cevap: A şıkkı Necil Fazıl Kısakürek
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    Haberler Magazin Yokluğun tamamı olacağına varlığın yarısı olmaya razıyım sözünün geçtiği Siyah Pelerinli Adam oyununun yazarı kimdir?