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    • Magazin
    • 24.07.2021 22:12
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    • 24.07.2021 22:12
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    90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan...

    90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV’nin izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan...

    90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?

    A:Jaws

    B:Alien

    C:The Shining

    D:The Exorcist

    Doğru cevap: C şıkkı The Shining
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    Haberler Magazin 90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan...