Kırmızı Oda'dan giden gidene ardı arkası kesilmiyor! Bu gelişme sonrası bir aile daha darmadağın

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.