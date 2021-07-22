Kırmızı Oda'dan giden gidene ardı arkası kesilmiyor! Bu gelişme sonrası bir aile daha darmadağın... Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha yaşanıyor. Henüz dizinin sıkı takipçileri Erkan Petekkaya'nın ayrılığını atlatamamışken yeni bir veda yaşandı. Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümünde dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanmış ve Sadi'nin vedası herkesi üzmüştü. Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.
BİR VEDA DAHA
Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.
3 BOMBA TRANSFER
Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i kadrosuna dahil etti.
ŞOK EDEN VEDA
Sezon finalinde Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.