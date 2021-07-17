Çakırbeyliler'in en hırçını! EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hayrete düşürdü! Yaşını duyanın ağzı açık kalıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer şaşkına çevirdi.
EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni rolünü canlandıran ve Çakırbeyli ailesinin hırçın çocuğu olan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Yıldırımer'in özel hayatı hayranları tarafından merak konusu olurken hakkındaki bilgiler hayrete düşürdü.
İşte Yunus Emre Yıldırım'er hakkındaki bilgiler ve ünlülerin yaşları...
YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi. Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.
İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı.