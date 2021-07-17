Çakırbeyliler'in en hırçını! EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hayrete düşürdü! Yaşını duyanın ağzı açık kalıyor

Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı. Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

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27 Ocak 1965