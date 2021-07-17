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    • Magazin
    • 17.07.2021 23:18
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    • 17.07.2021 23:20
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    Aşiyan ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Aşiyan ne anlama geliyor?

    Aşiyan ne demektir? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Aşiyan ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Aşiyan ne anlama geliyor?

    Aşiyan ne demektir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Aşiyan ne demektir?

    A:El yazısı

    B:Kuş yuvası

    C:Kaptan köşkü

    D:Gül bahçesi

    Doğru cevap: B şıkkı kuş yuvası
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