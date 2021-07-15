TV8'den 'yok artık' dedirten karar! Yeni formatı gün yüzüne böyle çıktı! MasterChef Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

ŞEFLERE 'ÜST TURA GEÇİRME' HAKKI

Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef, "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.