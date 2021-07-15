TV8'den 'yok artık' dedirten karar! Yeni formatı gün yüzüne böyle çıktı! MasterChef Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı haline gelen MasterChef yarışmasından yeni formatla ilgili bilgi geldi. MasterChef Türkiye 4. sezon heyecanı başladı. Yeni sezonu için format değişikliği kararı herkesi şaşırttı. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu 'MasterChef Türkiye 2021'de yeni format değişikliği kararı stüdyoda duyuruldu. Reyting sonuçlarından sağladığı başarıyı bizzat gözler önünde seren MasterChef Türkiye'nin yeni formatında neler var? İşte izleyicilerin merak ettiği sorunun cevabı!
MASTERCHEF YENİ FORMATI NASIL OLACAK?
'MasterChef Türkiye 2021', ikinci tur elemeleriyle devam ediyor. Üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format böyle duyuruldu.
Yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
Somer Sivrioğlu, "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, bir kişi çıkabiliyor sadece. Gerçi bu sene formatta bir değişiklik var. Hepimize bir hak tanındı" dedi.
ŞEFLERE 'ÜST TURA GEÇİRME' HAKKI
Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şef, "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.