Duyan ağlamaktan helak olacak! EDHO'da seyirciyi efkanlandıracak ayrılık! Üç başrolden birisi... Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da seyircileri kahredecek bir ayrılığın yaşanacağı iddiası şok etti. Bilindiği gibi bu sezon pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi hüzünlendirmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Bu sezon Muhammed Cangören, Engin Benli ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı.