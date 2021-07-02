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    • Magazin
    • 02.07.2021 19:18
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    • 02.07.2021 19:21
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    2 Temmuz Masterchef neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

    2 Temmuz Masterchef neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman? TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Masterchef neden yok sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Yarışmacıların en iyi yemekleri yaparak jürinin beğenisine sunduğu Masterchef Türkiye programında eleme turu heyecanı yaşanıyordu. Peki; 2 Temmuz Masterchef neden yok?

    takvim.com.tr
    2 Temmuz Masterchef neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

    Masterchef yeni bölüm ne zaman? 2 Temmuz Masterchef neden yok? Yarışmacıların en iyi yemeği yapıp finale kalma mücadelesi verdiği Masterchef Türkiye programı bu akşam TV 8 ekranlarında yayınlanmayacak. Yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmadığını gören televizyon izleyicileri de 2 Temmuz Masterchef neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.

    2 TEMMUZ MASTERCHEF NEDEN YOK?

    MasterChef'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

    TV8'in yayın akışına bakıldığında yeni bölüm yerine 'MasterChef Kolaj' bölümü ile eski görüntüler ekrana gelecek.

    MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Masterchef Türkiye yeni bölümler 3 Temmuz'dan itibaren TV 8 ekranlarında olacak.

    TV8 YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2021

    17:15 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye -Kolaj

    00:15 Yerli Dizi Tekrar

    02:00 Doya Doya Moda

        MASTERCHEF NEDİR?

        Kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu'nca seçili aşçılar için kullanılan Masterchef olmak için aşçılar, 2 aşamalı sınavdan geçmek durumundadır. Yüzde 80 bir başarı elde edildiğinde bu unvan alınır. İleri seviye aşçılar için kullanılan 'Masterchef' Acun Medya tarafından televizyon ekranlarına taşınan, rekabet ve heyecan dolu bir yemek yarışmasıdır.
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