2 Temmuz Masterchef neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

Masterchef yeni bölüm ne zaman? 2 Temmuz Masterchef neden yok? Yarışmacıların en iyi yemeği yapıp finale kalma mücadelesi verdiği Masterchef Türkiye programı bu akşam TV 8 ekranlarında yayınlanmayacak. Yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmadığını gören televizyon izleyicileri de 2 Temmuz Masterchef neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.
2 TEMMUZ MASTERCHEF NEDEN YOK?
MasterChef'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
TV8'in yayın akışına bakıldığında yeni bölüm yerine 'MasterChef Kolaj' bölümü ile eski görüntüler ekrana gelecek.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Masterchef Türkiye yeni bölümler 3 Temmuz'dan itibaren TV 8 ekranlarında olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2021
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye -Kolaj
00:15 Yerli Dizi Tekrar
02:00 Doya Doya Moda