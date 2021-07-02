2 Temmuz Masterchef neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF NEDİR?

Kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu'nca seçili aşçılar için kullanılan Masterchef olmak için aşçılar, 2 aşamalı sınavdan geçmek durumundadır. Yüzde 80 bir başarı elde edildiğinde bu unvan alınır. İleri seviye aşçılar için kullanılan 'Masterchef' Acun Medya tarafından televizyon ekranlarına taşınan, rekabet ve heyecan dolu bir yemek yarışmasıdır.