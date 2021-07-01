Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! “Buna hakkım yok” dedi annelere seslendi o sözler sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ali ve Han adından iki oğlu alan ve şimdilerde kızı Leyla'ya kavuşmak için gün sayan Korel, Instagram'da sık sık çocukların fotoğrafının paylaşılması konusuyla ilgili uzun bir yazı paylaştı.
Korel, annelere şöyle seslendi: "Ben çocuk gelişimi okumadım. Bir pedagog, öğretmen ya da otorite değil önce insan sonra anneyim. Beni seven, paylaşımlarımı takip edip hayata aynı yerden baktığım insanlar için birkaç şey söylemek isterim. Naçizane duygularım ve kafamdakiler.
Gerçi isterim ki beni sevmese de, beğenmese de bu söylediklerimi düşünse bir tane anne bile bana yeter. Onlar genelde şimdi söyleyeceğim şeylere; 'Sanane be!', 'Sana mı kaldı?', 'Çok bilmiş!', 'Oldu ya sapıklar yüzünden biz kendimizi kısıtlayalım istediğim gibi çocuğumu paylaşırım!' ve benzeri cümleler ile bana çok kızacaklar.