Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! “Buna hakkım yok” dedi annelere seslendi o sözler sosyal medyaya damga vurdu

Gerçi isterim ki beni sevmese de, beğenmese de bu söylediklerimi düşünse bir tane anne bile bana yeter. Onlar genelde şimdi söyleyeceğim şeylere; 'Sanane be!', 'Sana mı kaldı?', 'Çok bilmiş!', 'Oldu ya sapıklar yüzünden biz kendimizi kısıtlayalım istediğim gibi çocuğumu paylaşırım!' ve benzeri cümleler ile bana çok kızacaklar.