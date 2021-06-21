Özellikle akşam saatlerinde Survivor eleme adayları kimler? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Finale az bir zaman kala heyecanın doruğa ulaştığı yarışmada 5 kişi kaldı ve zorlu parkurda en iyi mücadeleyi vererek şampiyon olmak için uğraşıyorlar. Bugün gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık sonrası bir eleme adayı daha belirlendi. Peki 22 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde gergin anlar da yaşandı, işte Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Aleyna kazandı.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail oldu. Bugünkü bireysel dokunulmazlığı ise Ayşe kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Aleyna seçti. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. Bugün dokunulmazlığı alan Ayşe ile Berkay'ı söyleyince konseyde soğuk rüzgarlar esti.
YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İSİM BELLİ OLDU!
İsmail Balaban, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.
2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.
Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.