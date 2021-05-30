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    • 30.05.2021 21:32
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    Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak...

    Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin  ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak bilinen roman serisinin yazarı kimdir? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. ATV’nin fenomen yarışması ’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından araştırılıyo. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak...

    Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak bilinen roman serisinin yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak bilinen roman serisinin yazarı kimdir?

    A: Kemal Tahir

    B:Orhan Kemal

    C:Fakir Baykurt

    D:Necati Cumalı

    Doğru cevap: A şıkkı Kemal Tahir

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    Haberler Magazin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak...