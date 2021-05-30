Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak bilinen roman serisinin yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'u ve Anadolu'yu anlatan Esir Şehir Üçlemesi olarak bilinen roman serisinin yazarı kimdir?

A: Kemal Tahir

B:Orhan Kemal

C:Fakir Baykurt

D:Necati Cumalı

Doğru cevap: A şıkkı Kemal Tahir