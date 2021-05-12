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    • Magazin
    • 12.05.2021 20:47
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    • 12.05.2021 20:47
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    58. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    Çarşamba günleri heyecanla takip edilen yapımlardan birisi olan dizisi yeni bölümüyle ekranlara yine damga vurdu. Yeni bölümde Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçti. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçti. İşte ATV dizisi seçeneği

    Kuruluş Osman 58. bölüm izle!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizide bu hafta Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alıyor. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklıyor.

    İşte Kuruluş Osman 58. bölüm izle linki...

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..."

    NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR

    Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

        OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

        Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

        MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

        Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

        Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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