ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizide bu hafta Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alıyor. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklıyor.
İşte Kuruluş Osman 58. bölüm izle linki...
"Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..."
NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR
Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.