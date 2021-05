Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 3 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu açıklandı mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Peki yeni haftanın ilk gününde en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte Doya Doya Moda All Star'da bugün yaşanan gelişmeler…