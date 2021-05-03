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    • Magazin
    • 03.05.2021 17:02
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    • 03.05.2021 17:02
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde yeni yarışmacının da katıldığı ’da Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alan isim elenmişti. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu yarışma hafta içi her gün yayınlanıyor ve izleyiciler tarafından severek izleniyor. ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 3 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu açıklandı mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Peki yeni haftanın ilk gününde en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte Doya Doya Moda All Star'da bugün yaşanan gelişmeler…

    3 MAYIS PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:
    Yaren:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betük Böçkün oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Elif oldu

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.

        DOYA DOYA MODA YAREN KİMDİR?

        Doya Doya Moda Yaren, 23 yaşında. Normalde gazeteci ancak aktif olarak büyük beden mankenlik yapıyor. 44 beden olan yarışmacı, aslen Ordulu ancak doğma büyüme İstanbul'da yaşıyor. 16-17 yaşından beri modaya ilgi duyan Yaren, yabancı tasarımcıları, şarkıcıları takip etmeyi seviyor ve onlara benzer şeyler kullanmaya çalıştığını dile getiriyor.
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