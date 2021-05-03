Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 3 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu açıklandı mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Peki yeni haftanın ilk gününde en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte Doya Doya Moda All Star'da bugün yaşanan gelişmeler…
3 MAYIS PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
Yaren:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betük Böçkün oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen isim Elif oldu