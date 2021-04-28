Güldür Güldür Naime kimdir? Güldür Güldür Naime kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Cuma akşamları Show TV'de yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen skeçlerin yer aldığı programdaki karakterlerin özel hayatlarına dair bilgiler araştırma konusu oluyor. En çok dikkat çeken karakterlerden biri olan Güldür Güldür Naime ile ilgili bilgiler…