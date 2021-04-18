Şeyh Edebalı, Osman Bey'e "Dündar Bey ticaret ehliydi değil mi Osman Bey? Emmisi ticaretle uğraşan başka kimi bilirsin? Emmisi tarafından yalanlanan, hakarete uğrayan birini hatırlar mısın? Emmisi onun kapısının önüne işkembe koyardı. Evini taşlardı, onu açlığa mahkum ederdi. Böyle bir emmiye katlanmak zorunda kalan kimdir Osman Bey?" diye sordu.

Osman Bey, şeyhinin bu sorularına "Efendimiz sallallahu aleyhi vessellemdir" yanıtını verdi. Şeyh Edebalı "Ya! Efendimizdir! Peki ne yapmıştır efendimiz?" diye sorunca Osman Bey "Sabretmiş ve yoluna devam etmiştir" dedi.

Şeyh Edebalı "Sabretmiş ve yoluna devam etmiştir. Hiçbirimiz kendisini onun yerine koymayacak. Ve hiçbirimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun değerine sahip olabileceğini düşünmeyecek! Lakin yine de ona özenecek onun gibi davranmaya gayret edecek. Yani sabredecek ve yoluna devam edecek Osman Bey" sözleriyle Osman Bey'e aradığı ferahlığı verdi.