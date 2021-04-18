Kayı-Bizans gerilimlerinin daha da artarak ekran karşısına çıkacağı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de Çarşamba akşamları ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran tarihi dizide yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Osman Bey'in Togay'a ve adamlarına ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜM FRAGMANI
OSMAN BEY, AMCASI DÜNDAR BEY'İ İNFAZ ETTİ
İhanetini itiraf eden Dündar Bey'in Osman Bey tarafından infaz edildiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Osman Bey tarafından infazına karar verilen Dündar Bey, Boran ve Göktuğ tarafından çadırından çıkarılarak otağın önüne getirildi.
Ahalinin infazı izlemek için gelmediğini gören Dündar Bey şaşırırken; Savcı, Gündüz, Bamsı, Demirci beyler ile Cerkutay ve Aygül otağın önüne geldi. Osman Bey elinde yayı ile otağından çıkınca, Savcı Bey, oğlu Bayhoca'yı öldüren oku vererek infazın bu okla yapılmasını istedi: "Oğlumun ciğerlerini parçalayan ok… Lena'ya… Haini bulduğumuzda… Oğlumuzu öldüren okla öleceğine söz verdiydim… Boynuna yay kirişi değil, çürümüş ciğerine bu ok gireydi keşke…"
Aygül Hatun'un "Keşke şerefinle ölseydin! Ben de sana Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyebilseydim" deyince Dündar Bey ancak "Keşke sizlere beni bağışlayın diyecek gücüm olaydı" cevabını verebildi.
Osman Bey infazdan önce amcasına şu sözlerle seslendi: "Kayı'nın alnına çalınan kara bir lekesin emmi… Dedem Süleyman Şah'ın… Babam Ertuğrul Gazi'nin utancı… Bizlerin yürek yarası… Ölümün içimizdeki acıyı da utancı da söndürmeye yetmeyecek… Verdiğin onca acıya karşı bizi teselli etmeyecek…"