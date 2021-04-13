Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Günün konseptine göre yemeklerini yapan yarışmacılar Seda Sayan ve kayınvalidelerin tadımlarına göre puanlarını alıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek ve en düşük puanını hangi yarışmacı aldı? Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puanları nasıl şekillendi? İşte detaylar…
13 NİSAN SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı
Ece:10
Seda:16
Ayten:17
Esra:16
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)
Bu hafta eleme yapılmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)
Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.