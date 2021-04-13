GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)

Bu hafta eleme yapılmadı

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)

Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.