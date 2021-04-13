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    • Magazin
    • 13.04.2021 15:13
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    • 13.04.2021 16:05
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    Yeni haftanın ikinci gününde ? Sorusunun cevabı özellikle gündüz kuşağını takip eden izleyiciler tarafından merakla araştırılır oldu. Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan ve Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma ’da yine rekabet üst düzeydeydi, gerginlikler eksik olmadı. Peki haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? ? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Günün konseptine göre yemeklerini yapan yarışmacılar Seda Sayan ve kayınvalidelerin tadımlarına göre puanlarını alıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek ve en düşük puanını hangi yarışmacı aldı? Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puanları nasıl şekillendi? İşte detaylar…

    13 NİSAN SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı

    Ece:10

    Seda:16

    Ayten:17

    Esra:16

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)

    Bu hafta eleme yapılmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)

    Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        Fatma Hanım 52 yaşında. 2 damadı var. Esra Hanım tek gelini. Maske imalatında çalışıyor. Yarışmada geliniyle birlikte tüm altınlara talip. Yayınlanan fragmanda da Karadeniz rüzgarı estireceğinin sinyalini verdi.

        Esra'nın kaynanası, eğlenceli tavırlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Gelini ile bir örnek giyinmesi ise, diğer yarışmacı gelinlerin ve kaynanaların diline düşüyor. Gelinine olan sert yaklaşımı da gözlerden kaçmıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA ECE KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi yarışmaya Kocaeli'nde yaşıyor. 22 yaşında ve aşçıdır. Ece 5 aydır Sevda Hanım'ın oğlu ile sözlüdür.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?