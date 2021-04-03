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    • Magazin
    • 03.04.2021 23:29
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    • 03.04.2021 23:29
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    Ketenpereye getirecek cendere! : Köşeye sıkıştırdı demiri tavında dövüyor!

    Hızır'ın intikam için uğraştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan tavan yaparken için salı gününden itibaren başlayan heyecan giderek arttı. Hızır Reis, Ceylan'ın ölümünün ardından yargı dağıtıyor, boş gürültüye pabuç bırakmayacak. Ceylan'ın ölümü hem Çakırbeyli hem de Façalı ailelerinde büyük bir üzüntü yaratırken Hızır, eşinin intikamını almak için tek tek plan kurdu. İlk başta Yaman'ı bitirmeye çalışan Demir'in işini bitirdi ve ardından Tuncay'ı ele geçirmek için yola tuzak kurdu. Tuncay'ı ele geçirdiği bölümün final sahnesi izleyiciden tam not aldı. Milyonlarca seyirci şimdi 189. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV'de izleyicisiyle buluşmadı.

    takvim.com.tr
    EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Aksiyonun tavan yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümüyle beraber Hızır intikamını almak için hemen harekete geçti. Kardeşi Selman'ın masada infaz edilmesiyle deliye dönen Yaman ilk önce Seko'yu kızgın demirle dövdü ve Hamdi Korkmaz'ı açık açık tehdit ederek onu gerekirse satacağını ima etti. Selman'ın infazı sonrası büyük şok yaşayan Hamdi, Kimsesiz Doğan ve Şahin Ağa'ya bombalı pusu kursa da kimsesizlerin son anda olayı fark etmesiyle plan sekteye uğradı. Son sahnede Tuncay, Ercan ve İshak'a pusu kuran Hızır Çakırbeyli muhteşem planı sayesinde Tuncay'ın içinde bulunduğu arabanın etrafını ablukaya aldı. İzleyiciler şimdi dört gözle EDHO 189. bölüm fragmanını bekliyor. Fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.

    YAMAN'IN ÖFKESİ!

    Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.

    KİMSESİZ DOĞAN'A PUSU

    Oğlunun intikamını almak isteyen Hamdi Korkmaz ise Kimsesiz Doğan'a kimsesizleri aracılığıyla pusu kurdu. Ancak kimsesizlerin son anda müdahale etmesiyle Doğan Baba ve Şahin Ağa saldırıdan kurtuldu.

    HIZIR, CEYLAN'IN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

        AV MI AVCI MI?

        Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

        YAMAN'IN ÖFKESİ

        Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

        DEMİR'İN SONU

        Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

            Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

            Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.

                Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

                Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.

                Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar.
                    Haberler Magazin Ketenpereye getirecek cendere! EDHO 189. bölüm fragmanı: Köşeye sıkıştırdı demiri tavında dövüyor!