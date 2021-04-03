Aksiyonun tavan yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümüyle beraber Hızır intikamını almak için hemen harekete geçti. Kardeşi Selman'ın masada infaz edilmesiyle deliye dönen Yaman ilk önce Seko'yu kızgın demirle dövdü ve Hamdi Korkmaz'ı açık açık tehdit ederek onu gerekirse satacağını ima etti. Selman'ın infazı sonrası büyük şok yaşayan Hamdi, Kimsesiz Doğan ve Şahin Ağa'ya bombalı pusu kursa da kimsesizlerin son anda olayı fark etmesiyle plan sekteye uğradı. Son sahnede Tuncay, Ercan ve İshak'a pusu kuran Hızır Çakırbeyli muhteşem planı sayesinde Tuncay'ın içinde bulunduğu arabanın etrafını ablukaya aldı. İzleyiciler şimdi dört gözle EDHO 189. bölüm fragmanını bekliyor. Fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.
YAMAN'IN ÖFKESİ!
Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.
KİMSESİZ DOĞAN'A PUSU
Oğlunun intikamını almak isteyen Hamdi Korkmaz ise Kimsesiz Doğan'a kimsesizleri aracılığıyla pusu kurdu. Ancak kimsesizlerin son anda müdahale etmesiyle Doğan Baba ve Şahin Ağa saldırıdan kurtuldu.
HIZIR, CEYLAN'IN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.