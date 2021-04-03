Aksiyonun tavan yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümüyle beraber Hızır intikamını almak için hemen harekete geçti. Kardeşi Selman'ın masada infaz edilmesiyle deliye dönen Yaman ilk önce Seko'yu kızgın demirle dövdü ve Hamdi Korkmaz'ı açık açık tehdit ederek onu gerekirse satacağını ima etti. Selman'ın infazı sonrası büyük şok yaşayan Hamdi, Kimsesiz Doğan ve Şahin Ağa'ya bombalı pusu kursa da kimsesizlerin son anda olayı fark etmesiyle plan sekteye uğradı. Son sahnede Tuncay, Ercan ve İshak'a pusu kuran Hızır Çakırbeyli muhteşem planı sayesinde Tuncay'ın içinde bulunduğu arabanın etrafını ablukaya aldı. İzleyiciler şimdi dört gözle EDHO 189. bölüm fragmanını bekliyor. Fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.

YAMAN'IN ÖFKESİ!

Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.