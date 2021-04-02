DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Mide cerrahisinin şekli dumping sendromunun şiddetini belirler. Cerrahi nedenler arasında gastrojejunostomi, gastrik bypass ameliyatları, mide ülseri ameliyatları sayılabilir. Cerrahi olmayan sebepler arasında da diyabet hastalığı, bazı viral hastalıklar ve idiopatik nedenler bulunur.

BELİRTİLERİ NELER?

Dumping sendromunun hafif belirtileri pilor koruyucu olmayan mide ameliyatı geçirmiş hastaların yaklaşık %20-50 kadarında görülebilir. %1-5 kadarında şiddetli belirti ve bulgular görülür. Erken dumping, geç dumping'e göre daha sık görülür. Dumping sendromu erken ve geç dumping olarak ikiye ayrılır.

Erken dumping sendromu belirtileri:

Gıda alımından 10-30 dakika sonra şikayetler başlar. Alınan karbonhidrattan zengin gıdanın (basit şeker içeren) hızla ince bağırsağa geçmesi sonucu yüksek ozmolaritesi (yoğunluğu) nedeniyle bağırsak hücre duvarından bağırsak lümenine yani bağırsak içine yoğun sıvı çekmesi sonucunda başta bağırsak duvarında gerginliğe yol açarak, kramp tarzı şiddetli ağrıyla birlikte aşağıdaki bulgulara neden olur.

-Kramp tarzı karın ağrısı

-Bulantı

-Kusma

-Tansiyonda düşme

-Bayılma

-Çarpıntı

-İshal

Geç dumping sendromu belirtileri:

Gıda alımından 1-3 saat sonra şikayetler ortaya çıkar. Yüksek karbonhidrat ve basit şeker içeren gıdaların ince bağırsağa geçişi sonrasında kan şekeri hızla yükselir, buna reaksiyon olarak pankreastan yüksek miktarda insülin salgılanır. Bunun sonucunda hipoglisemi gelişir ve buna bağlı şikayet ve bulgular ortaya çıkar. Sıklıkla operasyondan aylar ile yıllar sonra gelişebilir. Şikayet ve bulgular kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ile ilgilidir.

-Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)

-Terleme

-Titreme

-Bayılma

-Halsizlik

-Göz kararması

-Baş dönmesi

-Yorgunluk