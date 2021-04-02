Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir, tedavisi var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ünlü sanatçıyı 46 kiloya kadar düşüren hastalığı dumping sendromu gündemde en çok merak edilen ve hakkındaki bilgilerin araştırıldığı bir hastalık çeşidi oldu. Peki tedavisi nedir? Canlı yayında Seren Serengil'in sağlık durumu şuan nasıl?
SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiren Seren Serengil'in canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Seren Serengil, 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında hızlı kilo vererek 46 kiloya kadar düşmüştü. Ani kilo kaybını yakalandığı Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı.
Posta'da yer alan habere göre, Serengil, yorumculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında fenalaştı. Yayın sırasında kötüleşen Serengil, programdan ayrılarak hastaneye gitti. Reklamların ardından ünlü sunucunun sağlık durumu üzerine konuşan Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım. Buradan hemen hastaneye gidiyor." dedi.
DUMPİNG SENDROMU NEDİR?
Mide cerrahisinin şekli dumping sendromunun şiddetini belirler. Cerrahi nedenler arasında gastrojejunostomi, gastrik bypass ameliyatları, mide ülseri ameliyatları sayılabilir. Cerrahi olmayan sebepler arasında da diyabet hastalığı, bazı viral hastalıklar ve idiopatik nedenler bulunur.
BELİRTİLERİ NELER?
Dumping sendromunun hafif belirtileri pilor koruyucu olmayan mide ameliyatı geçirmiş hastaların yaklaşık %20-50 kadarında görülebilir. %1-5 kadarında şiddetli belirti ve bulgular görülür. Erken dumping, geç dumping'e göre daha sık görülür. Dumping sendromu erken ve geç dumping olarak ikiye ayrılır.
Erken dumping sendromu belirtileri:
Gıda alımından 10-30 dakika sonra şikayetler başlar. Alınan karbonhidrattan zengin gıdanın (basit şeker içeren) hızla ince bağırsağa geçmesi sonucu yüksek ozmolaritesi (yoğunluğu) nedeniyle bağırsak hücre duvarından bağırsak lümenine yani bağırsak içine yoğun sıvı çekmesi sonucunda başta bağırsak duvarında gerginliğe yol açarak, kramp tarzı şiddetli ağrıyla birlikte aşağıdaki bulgulara neden olur.
-Kramp tarzı karın ağrısı
-Bulantı
-Kusma
-Tansiyonda düşme
-Bayılma
-Çarpıntı
-İshal
Geç dumping sendromu belirtileri:
Gıda alımından 1-3 saat sonra şikayetler ortaya çıkar. Yüksek karbonhidrat ve basit şeker içeren gıdaların ince bağırsağa geçişi sonrasında kan şekeri hızla yükselir, buna reaksiyon olarak pankreastan yüksek miktarda insülin salgılanır. Bunun sonucunda hipoglisemi gelişir ve buna bağlı şikayet ve bulgular ortaya çıkar. Sıklıkla operasyondan aylar ile yıllar sonra gelişebilir. Şikayet ve bulgular kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ile ilgilidir.
-Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)
-Terleme
-Titreme
-Bayılma
-Halsizlik
-Göz kararması
-Baş dönmesi
-Yorgunluk