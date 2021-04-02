Akıncı 14. bölüm canlı izle! ATV dizisi Akıncı son bölüm izle! ATV'nin konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen ve her Cuma izleyicilerle buluşan Akıncı dizisinin yeni bölümü bomba gibi olaylara konu olacak. Fatih'i çıktığı yeni yoldan döndürebilecekler mi? Nergis'in "Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli" sözleri kulaklara kazındı. İşte Akıncı canlı izle linki haberimizde yer alıyor.
AKINCI 14. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.
Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!
Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.