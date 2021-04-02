Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.04.2021 20:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 20:44
    ABONE OL

    ! ! Fatih yeni bir yola çıkıyor!

    ! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV ekranlarında her hafta Cuma günü yayınlanan dizi heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı ve yeni bölümde Fatih yeni bir yola çıkıyor, bu kararından kimse onu döndüremiyor. İşte Akıncı 14. yeni bölümde yaşanacak olaylar…

    takvim.com.tr
    Akıncı 14. bölüm canlı izle!

    Akıncı 14. bölüm canlı izle! ATV dizisi Akıncı son bölüm izle! ATV'nin konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen ve her Cuma izleyicilerle buluşan Akıncı dizisinin yeni bölümü bomba gibi olaylara konu olacak. Fatih'i çıktığı yeni yoldan döndürebilecekler mi? Nergis'in "Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli" sözleri kulaklara kazındı. İşte Akıncı canlı izle linki haberimizde yer alıyor.

    AKINCI 14. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."

    Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

    Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

    Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

        AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

        Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

        Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

        Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Akıncı 14. bölüm canlı izle! ATV dizisi Akıncı son bölüm izle! Fatih yeni bir yola çıkıyor!