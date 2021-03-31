İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her hafta keyifle izlenen ve yeni konukları merak konusu olan İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanacak. Samimi sohbetler eşliğinde gülünecek ve birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek. 3 Nisan İbo Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve konuklar da belli oldu. İşte o isimler…
İBO SHOW 20. BÖLÜM FRAGMANI
3 NİSAN İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?
3 Nisan Cumartesi konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak, müzik şöleni yaşatacak.
IŞIN KARACA KİMDİR?
Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca , 7 Mart 1973 tarihinde . Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya geldi.
Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de sürdürdü. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.
19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var. İlk eşinden daha sonra boşandı.
Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi.