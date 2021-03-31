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    • 03.04.2021 16:56
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    İbo Show’un bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan belli oldu!

    Hafta sonu yaklaşırken günlerde pek çok kişi İbo Show’un bu haftaki konukları kimler? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. Her Cumartesi birbirinden güzel konuklarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen eğlence programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanı daha da arttırdı. Yine değerli isimleri bir araya getiren 3 Nisan belli oldu. İşte Cumartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan

    takvim.com.tr
    İbo Show’un bu haftaki konukları kimler?

    İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her hafta keyifle izlenen ve yeni konukları merak konusu olan İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanacak. Samimi sohbetler eşliğinde gülünecek ve birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek. 3 Nisan İbo Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve konuklar da belli oldu. İşte o isimler…

    İBO SHOW 20. BÖLÜM FRAGMANI

    3 NİSAN İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

    3 Nisan Cumartesi konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak, müzik şöleni yaşatacak.

    IŞIN KARACA KİMDİR?

    Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca , 7 Mart 1973 tarihinde . Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya geldi.

    Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de sürdürdü. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.

    19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var. İlk eşinden daha sonra boşandı.

    Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi.

        Sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktaladı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı.

        Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi. Çift 2019 yılında boşandı.
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