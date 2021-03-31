İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her hafta keyifle izlenen ve yeni konukları merak konusu olan İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanacak. Samimi sohbetler eşliğinde gülünecek ve birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek. 3 Nisan İbo Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve konuklar da belli oldu. İşte o isimler…