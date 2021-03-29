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    • Magazin
    • 29.03.2021 14:16
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    • 29.03.2021 14:16
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    İpin ucu kaçtı 'nda veda çanları kimin için çalıyor? Üstüne 'dan da bir transfer!

    Son dönemde kulislerde konuşulan 'nda veda iddiaları dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı ve sürpriz bir transfere imza atıldı. Son olarak dizisinde rol alan ve pek çok dizi-filmde oynayan ünlü oyuncu , Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Pek çok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu dizide Han'ın psikologunu canlandırıyor. Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyiciler diğer yandan da Naci karakterine hayat veren diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Canlandırdığı karakterin hastalığının nüksetmesiyle birlikte 'in projeye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.

    O dizide flaş ayrılık! Veda ediyor iddiaları...

    Hikayesiyle izleyicilerini etkileyen Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Diziyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri heyecanlandırmaya yetti. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakteri hastalığından dolayı günden güne kötüleşiyor ve böylece sık sık Tansel Öngel'in diziye veda edeceği iddiaları sık sık konuşuluyor. Ayrıca sevilen diziye yeni bir isim daha dahil oldu. Son olarak Sol Yanım dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Seda Akman Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın (Birkan Sokullu) psikologu olarak izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler heyecanla yarın akşam yayınlanacak beklemeye başladı.

    TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Konu hakkında ortaya atılan iddialar henüz doğrulanmış değil. Ünlü oyuncu Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.

    DİZİYE YENİ İSİM

    Seda Akman, Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun dizide Han'ın psikologunu canlandırmaya başladı.

    NACİ İDDİALARI

    Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyiciler diğer yandan da Naci karakterine hayat veren diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Canlandırdığı karakterin hastalığının nüksetmesiyle birlikte Tansel Öngel'in projeye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

        MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.

        Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.

        Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

            İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

            Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

            Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

                İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.
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                Haberler Magazin İpin ucu kaçtı Masumlar Apartmanı'nda veda çanları kimin için çalıyor? Üstüne Sol Yanım'dan da bir transfer!