Hikayesiyle izleyicilerini etkileyen Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Diziyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri heyecanlandırmaya yetti. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakteri hastalığından dolayı günden güne kötüleşiyor ve böylece sık sık Tansel Öngel'in diziye veda edeceği iddiaları sık sık konuşuluyor. Ayrıca sevilen diziye yeni bir isim daha dahil oldu. Son olarak Sol Yanım dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Seda Akman Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın (Birkan Sokullu) psikologu olarak izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler heyecanla yarın akşam yayınlanacak beklemeye başladı.

TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Konu hakkında ortaya atılan iddialar henüz doğrulanmış değil. Ünlü oyuncu Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.