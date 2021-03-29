Sence cehennemler cennete döner mi, ne dersin?

Bir şekilde, her türlü umutsuzluktan umuda evriltmeye çalıştığımız birtakım umutlarımız var! Hâlâ umut var...



Bu sene ekrana iş yapmayı düşünmüyordun diye biliyorum...

Evet, koronavirüs falan varken televizyon dizisi yapmayı hiç düşünmüyordum.



Ne seni ikna etti?

Yapımcımız Onur Bey (Güvenatam), "Bu hikâyeyi okumadan karar verme" dedi bana. Okudum ve burada güzel bir şey var diye düşündüm. Gerçekten çok enteresan bir iş.

Neydi bu kadar cezbedici yanı?

Canlandırdığım Nalan'ın Polyanna'ya benzer bir tarafı olsa da içinde o kadar farklı travmaları, içselleştirdiği zulümleri var ki... Öyle bir şiddetle büyümüş ki... Çocukluğundan itibaren annesi tarafından önce fiziksel, sonra psikolojik şiddete maruz kalmış. Aslında bir valinin ve emekli bir edebiyat öğretmeninin kızı. Dışarıdan bakınca yalılarda yaşayan, düzgün giyinen, piyano ve bale dersleri almış biri. Özenilesi bir hayatı var gibi. Ama aslında adeta bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı asla bilmiyor, annesi tarafından gerçekten kendisine öğretilmeyen hayatı camdan izliyor. Sevgiyle büyümek istiyor ama annesi tarafından asla sevgi verilmeyen bir kız. Beyaz atlı prensini bulduğunu sandığında da bambaşka bir yalnızlığa terk edilen bir karakter.