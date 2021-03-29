Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik her şeyi açık açık ortaya döktü 'Muayyen zamanında...' Gizlisi saklısı kalmadı... 'Camdaki Kız' dizisinin çekimlerinin yapıldığı yalıda Burcu Biricik ile yapılan röportajda mutlu giden evliliğinden aşka, hayatına ve yeni işine dair bir çok konuda konuşuldu. Son dönemin aranılan yüzlerinden biri olan Burcu Biricik bir yarışma programıyla değişen hayatı hakkında tüm gizlisini saklısını ortaya döktü. İşte Burcu Biricik'in açıklamalarından önemli noktalar...
Kanal D'nin yeni dizisi 'Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye bilinmeyenlerini anlattı. Çocukluğundan, yaşamına, sektöre girişine, evlilik hayatına kadar birçok konuda Biricik soruları yanıtladı.
Yeni dizin 'Camdaki Kız' ne anlatıyor?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız' kitabından yola çıktığımız bir hikâye. Çocukluklarından itibaren eksik kalmış karakterlerin hayata tutunma çabasını ve dışarıdan bakınca cehennem gibi görünen bir hayatın cennete dönüştürülmeye çalışıldığı bir hikâye göreceğiz.
Sence cehennemler cennete döner mi, ne dersin?
Bir şekilde, her türlü umutsuzluktan umuda evriltmeye çalıştığımız birtakım umutlarımız var! Hâlâ umut var...
Bu sene ekrana iş yapmayı düşünmüyordun diye biliyorum...
Evet, koronavirüs falan varken televizyon dizisi yapmayı hiç düşünmüyordum.
Ne seni ikna etti?
Yapımcımız Onur Bey (Güvenatam), "Bu hikâyeyi okumadan karar verme" dedi bana. Okudum ve burada güzel bir şey var diye düşündüm. Gerçekten çok enteresan bir iş.
Neydi bu kadar cezbedici yanı?
Canlandırdığım Nalan'ın Polyanna'ya benzer bir tarafı olsa da içinde o kadar farklı travmaları, içselleştirdiği zulümleri var ki... Öyle bir şiddetle büyümüş ki... Çocukluğundan itibaren annesi tarafından önce fiziksel, sonra psikolojik şiddete maruz kalmış. Aslında bir valinin ve emekli bir edebiyat öğretmeninin kızı. Dışarıdan bakınca yalılarda yaşayan, düzgün giyinen, piyano ve bale dersleri almış biri. Özenilesi bir hayatı var gibi. Ama aslında adeta bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı asla bilmiyor, annesi tarafından gerçekten kendisine öğretilmeyen hayatı camdan izliyor. Sevgiyle büyümek istiyor ama annesi tarafından asla sevgi verilmeyen bir kız. Beyaz atlı prensini bulduğunu sandığında da bambaşka bir yalnızlığa terk edilen bir karakter.