9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor'da bu hafta elenen isim...

Zorlu bir parkurda yapılan iletişim oyununda dengeli giden skorda Gonca, Aleyna ile olan mücadelesinde skoru 8-8'lik eşitliğe getirdi.

Skorun eşitlenmesiyle birlikte bayrak yarışı için takımlardan iki yarışmacı seçildi. Ünlüler takımında Gonca ve İsmail ile ünlüler takımından Berkay ve Aleyna Çalışkan karşı karşıya geldi. İsmail - Berkay mücadelesinde kazanan Berkay oldu ve gönüllüler skoru 9-8'lik üstünlüğe taşıdı.

Kadınlarda ise Gonca - Aleyna Çalışkan mücadelesinde ise Aleyna Çalışkan kazandı ve 10-8'lik skorla iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.