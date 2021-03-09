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    • 10.03.2021 00:07
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    9 Mart ? ? Survivor'da bu hafta elenen isim...

    ? 9 Mart sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana yarışma sürüyor. Yarışmaya her hafta bir isim veda ediyor. Adada süren mücadelede heyecan dorukta. Peki, 9 Mart Survivor kim elendi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor'da bu hafta elenen isim...

    Survivor kim elendi 9 Mart günü arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor kim gitti sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dominik'e veda eden isim ise canlı yayında açıklanıyor ve hayallerine veda ediyor. Peki, 9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? İşte detaylar...

    SURVIVOR KİM ELENDİ?

    9 Mart günü Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Elenen kişi belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan, Öykü Uysal ve Hanzade'nin ismi yazılmıştı.

    SURVIVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

    Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı.

    Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi.

        Zorlu bir parkurda yapılan iletişim oyununda dengeli giden skorda Gonca, Aleyna ile olan mücadelesinde skoru 8-8'lik eşitliğe getirdi.

        Skorun eşitlenmesiyle birlikte bayrak yarışı için takımlardan iki yarışmacı seçildi. Ünlüler takımında Gonca ve İsmail ile ünlüler takımından Berkay ve Aleyna Çalışkan karşı karşıya geldi. İsmail - Berkay mücadelesinde kazanan Berkay oldu ve gönüllüler skoru 9-8'lik üstünlüğe taşıdı.

        Kadınlarda ise Gonca - Aleyna Çalışkan mücadelesinde ise Aleyna Çalışkan kazandı ve 10-8'lik skorla iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.
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