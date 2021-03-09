9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor'da bu hafta elenen isim...

Survivor kim elendi 9 Mart günü arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor kim gitti sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dominik'e veda eden isim ise canlı yayında açıklanıyor ve hayallerine veda ediyor. Peki, 9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? İşte detaylar...
SURVIVOR KİM ELENDİ?
9 Mart günü Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Elenen kişi belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan, Öykü Uysal ve Hanzade'nin ismi yazılmıştı.
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı.
Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi.