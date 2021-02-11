Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde puanlar belli oldu. Kura çekimiyle eşli olarak kombin yapan yarışmacıların puanları haftanın finalinden bir gün önce nasıl şekillendi? Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İzlemeyi kaçıranlar için 11 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenilebilir.
11 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Fatma: 6
Ceren: 13
Özde: 10
Birben: 13
Rabia: 8
Tuğçe: 19
Batıcan:18Arif: 17
Emre: 11
Mehmet: 13
Adnan: 17
Ali Nail: 12