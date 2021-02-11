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    • 11.02.2021 17:48
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    • 12.02.2021 16:10
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    ? 11 Şubat Perşembe puan durumu!

    Merakla beklenen ? Sorusunun yanıtı geldi. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışması yine ilgiyle izlendi ve günün puanları yakından takip edildi. Haftanın finalinden bir gün önce jüriler eleştirilerini yaptı puanlarını verdi, peki günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? 6 kız 6 erkek yarışmacının stillerini sergilediği haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde puanlar belli oldu. Kura çekimiyle eşli olarak kombin yapan yarışmacıların puanları haftanın finalinden bir gün önce nasıl şekillendi? Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İzlemeyi kaçıranlar için 11 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenilebilir.

    11 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Fatma: 6
    Ceren: 13
    Özde: 10
    Birben: 13
    Rabia: 8
    Tuğçe: 19

    Batıcan:18Arif: 17
    Emre: 11
    Mehmet: 13
    Adnan: 17
    Ali Nail: 12

        DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

        DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

        Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

        YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

        Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA TUĞÇE KİMDİR?

        Doya Doya Moda Tuğçe 29 yaşındadır ve aslen Sivaslıdır. Mersin'de doğan ve büyüyen Tuğçe Erdoğan, yarışmadaki Doya Doya Moda Özde'nin de ilkokul arkadaşıdır. Okan Üniversitesi Sivil Havacılık mezunu olan Tuğçe, yıllarca hosteslik yapmıştır. Şimdilerde kadın ve erkek giyim üzerine butik işletmektedir. Doya Doya Moda Tuğçe Erdoğan TikTok, Youtube ve İnstagram hesaplarında "erdgntuc" kullanıcı adıyla paylaşım yapmakta ve çok takip edilmektedir. Tuğçe Erdoğan, motor tutkusuyla takipçilerinin dikkatini çekmektedir.

        ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

        Daha önce Kısmetse Olur programına katılan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 11 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumu!