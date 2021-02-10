Gelen son dakika haberine göre, Oyuncu Ayşegül Çınar'a dost kazığı...
Çınar bir süre önce bir dava için adliyeye gitti.
Dava sürecini takip ederken bir avukat ile tanıştı ve arkadaş oldu.
Gelen son dakika haberine göre, Oyuncu Ayşegül Çınar'a dost kazığı...
Çınar bir süre önce bir dava için adliyeye gitti.
Dava sürecini takip ederken bir avukat ile tanıştı ve arkadaş oldu.
Çınar'dan habersiz onun davasını takip eden avukat, sonradan 18 bin lira ücret isteyip bir de icra takibi başlattı.
Oyuncu "O avukat beni yağmaladı" diyerek savcılığa başvurdu.
GELİP GELMEYECEĞİNİ ÖĞRENDİ
Oyuncunun davasının duruşma tarihini öğrenen avukat Sedat T., genç kadını arayarak ikinci duruşmaya katılıp katılmayacağını sordu.
Ünlü oyuncu adliyeye gelmeyeceğini söyleyince avukat ondan habersiz duruşmasına girdi.
MEMURLAR GELDİ
Avukat Sedat T., duruşma sonrası Çınar'ı arayarak yaptığı iş için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini söyledi.
Ama bir süre sonra oyuncunun davasına vekil olarak katıldığını belirterek 18 bin lira istedi ve icra takibi başlattı.
Eve gelen icra memurlarını gören oyuncu ücreti yatırdı ama ardından savcılığa "Yağmalandım" diye suç duyurusunda bulundu.