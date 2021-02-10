Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.02.2021 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 07:01
    ABONE OL

    Son dakika: Oyuncu 'a dost kazığı: 18 bin lira para isteydi icra takibi başlattı

    Gelen son dakika haberine göre, Oyuncu 'a dost kazığı... Çınar bir süre önce bir dava için adliyeye gitti. Dava sürecini takip ederken bir avukat ile tanıştı ve arkadaş oldu. Çınar'dan habersiz onun davasını takip eden avukat, sonradan 18 bin lira ücret isteyip bir de icra takibi başlattı. Oyuncu "O avukat beni yağmaladı" diyerek savcılığa başvurdu.

    Avukat kazığı

    Gelen son dakika haberine göre, Oyuncu Ayşegül Çınar'a dost kazığı...

    Çınar bir süre önce bir dava için adliyeye gitti.

    Dava sürecini takip ederken bir avukat ile tanıştı ve arkadaş oldu.

        Çınar'dan habersiz onun davasını takip eden avukat, sonradan 18 bin lira ücret isteyip bir de icra takibi başlattı.

        Oyuncu "O avukat beni yağmaladı" diyerek savcılığa başvurdu.

        GELİP GELMEYECEĞİNİ ÖĞRENDİ


            Oyuncunun davasının duruşma tarihini öğrenen avukat Sedat T., genç kadını arayarak ikinci duruşmaya katılıp katılmayacağını sordu.

            Ünlü oyuncu adliyeye gelmeyeceğini söyleyince avukat ondan habersiz duruşmasına girdi.

            MEMURLAR GELDİ


                Avukat Sedat T., duruşma sonrası Çınar'ı arayarak yaptığı iş için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini söyledi.

                Ama bir süre sonra oyuncunun davasına vekil olarak katıldığını belirterek 18 bin lira istedi ve icra takibi başlattı.

                Eve gelen icra memurlarını gören oyuncu ücreti yatırdı ama ardından savcılığa "Yağmalandım" diye suç duyurusunda bulundu.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Son dakika: Oyuncu Ayşegül Çınar'a dost kazığı: 18 bin lira para isteydi icra takibi başlattı