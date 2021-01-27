Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.01.2021 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 23:55
    ABONE OL

    Tevekkeli oyunu nefesini kesecek! : Tehlike çanları Nikola için çalıyor

    Tevekkeli oyunu nefesini kesiyor! izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Bu kez tehlike çanları Nikola için çalıyor. Babasının ve amcasının sözünü dinlemeyen Bayhoca, Haçlı seferi planları yapan tekfurlar için düzenlenen baskında esir düştü. Osman Bey, Nikola'dan gelen haber karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Savcı'nın oğlunu kurtarmak için yemin eden Osman Bey harekete geçti. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla 44. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde bu akşam yaşanan gelişmelerle heyecan iyice arttı. Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı. Ancak Osman Bey fikirlerini açıklayınca tüm beyler alınan bu kararı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Dizinin ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    OSMAN BEY, KAYI BAYRAĞI'NI DEĞİŞTİRİYOR

    Osman Bey'in Kayı Bayrağı'nı değiştirme kararı beylerin tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, otağına gelen Kayı beylerine bayrağı değiştirmesinin sebebini anlatırken gelecek planlarını da paylaştı.

    Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı.

    Bey otağına giden Bamsı, Dündar, Savcı ve Dündar beyler, Osman Bey'e bu değişimin nedenini sordu. Savcı Bey'in "Osman Bey herkesin ortak kıymeti olan bu sancak değişemez. Derhal indirtesin. Aksi takdirde ne boyumuz kalır. Ne de... Senin beyliğin" sözleri üzerine Osman Bey "Gördüm ki beylerim icraatlarımdan rahatsız olmuş? İşittim ki beyliğim tehdit edilir olmuş. O mübarek sancağın gölgesinde Kayı boyumuz huzur buldu. Yitesiye mücadele etti. Doğrudur… Dodurga boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Salur boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Beylerim Oğuz atamın 24 boyu vardır. Her boyun bir tamgası vardır. Her boy kendi hayalini kurar. Her boy kendine nizamını kurmaya kalkar. O vakit.... Bugün dağılmış Oğuz'un evlatlarını zalim düşman karşısında kim bir eyleyecek? Kim onlara yeni hayaller kurduracak? Kim onlara yeniden kardeş olduklarını hatırlatacak? Kim? Biz... Biz... Biz…" cevabını verdi.

    Dündar Bey "Osman Bey! Biz başımızın üzerinde gök rengi sancağımızı görmeye alışmışız. O sancak atalarımızdan bize mirastır" derken, Osman Bey "O sancak; direnişin ve dirilişin remziydi. O sancağın altında direndik ve dirildik; ayağa kalktık. İmdi yürüme vaktidir. Fetih vaktidir. Sual ederim size. Âlem-i İslam'ı ne yok eder? Ayrılık. Gayrılık. Nifak. Atalet. Ben size her boyu bir hilalin gölgesin birleştirmeyi teklif ederim beyler. Bir hilalin... Bir hilal... Tüm cihana yayılacak hilalimizin gölgesi. O boy bu boy derdine düşmeden bir devlet kuracağız. Bu devlet sadece Kayıların değil cümle Türklerin devleti olacaktır. Alemin İslam'ın devleti olacaktır. Bu devlet mazlumların devleti olacaktır. Hilalin gölgesinde yedi iklim yetmiş iki millet huzur bulacaktır" diyerek amacını ifade etti.

        Bamsı Bey "Osman Bey hak düşünmüşsün. Büyük düşünmüşsün. Ancak nice büyük hayaller istişaresiz hüsrana uğramıştır. Bu büyük hayallerine evvela bizi ortak etmezsen ne devlet kurabilirsin ne fetih yapabilirsin" diyerek Osman Bey'e hak verirken; Osman Bey "Hakkınızı helal edin. Beni anlayacağınızı umarak tez davrandım. Sizin gibi doğruyu korkusuzca söyleyen yiğitler ardımda oldukça Rabbimin izniyle kimse bileğimiz bükemez" sözleriyle beylerin gönlünü aldı.

        Osman Bey, Türk boylarını birleştirmeyi başarabilecek mi? Kayı Bayrağı'nın değişmesi obada nasıl karşılanacak? Bölge tekfurlarını bir araya getiren Nikola, Osman Bey'e karşı zafer kazanmak için ne yapacak? Osman Bey yeğeni Bayhoca'yı kurtarabilecek mi?

        SAVAŞA HAZIRLANAN NİKOLA, HAÇLI İTTİFAKINI KURUYOR

        Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 43'nci bölümünde, imparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tek yetkili ilan edilen Nikola, savaş hazırlıklarını başlatırken tekfuları İnegöl'de toplantıya çağırdı.

        Tekfurlara Türkleri bölgeden atma planını açıklayan Nikola, ticaret yollarının kapatılacağını açıklarken; "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız… Ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum…" diyerek göz dağı verdi.

        Tekfur Antandros'un "Bunun ardından neyin geleceği belli. Savaş" sözlerine "Sadece savaş değil… Kan, gözyaşı ve ganimet… Elde ettiğiniz tüm ganimet imparatorluk vergisi olmaksızın sizlerin olacak…" diyerek tekfurlara ganimet vadeden Nikola, "Her bir koldan durmaksızın saldıracaksınız… Osman, nefes alamaz hale gelecek! Siz kalelerinizin kapısını kapatın. Gerisi benim işim. Bu toprakların görmediği kadar büyük bir orduyla yanınızda olacağım. Sadece İmparatorluk ordusuyla değil, Kumanlardan, Moğollardan, Alanlardan oluşan bir güçle balyoz gibi ineceğim Türklerin tepesine…" sözleriyle Osman Bey'e karşı kuracağı devasa ordunun müjdesini verdi.

            KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

            "Nikola bu gece ölecek!"

            Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

            KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

            Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

            OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

            Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

                HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

                Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

                Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Tevekkeli oyunu nefesini kesecek! Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı: Tehlike çanları Nikola için çalıyor